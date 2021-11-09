Адвокат одесского бизнесмена Галантерника: он не скрывается от НАБУ, прописан в Израиле, а живет в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Одесский бизнесмен Владимир Галантерник, которого НАБУ недавно объявило в международный розыск, не скрывается, стоит на консульском учете в Израиле, а проживает в Лондоне. Об этом заявила адвокат бизнесмена Ольга Просянюк в Facebook, передает УНН.
“Методы работы НАБУ не меняются: не делом (работой в процессуальной плоскости), а словом — вернее публикациями в СМИ, ведётся досудебное расследование и формирование негативного мнения в информационной плоскости.
Именно из СМИ, наш Клиент — Галантерник Владимир Ильич- узнал о том, что его по непонятным причинам обьявили в международный розыск”, — сообщила адвокат.
Она напомнила, что есть всего два основания для объявления лица в международный розыск:
1. Местонахождение лица не известно;
2. Лицо пребывает за пределами Украины и не является без уважительных причин на вызов следователя , прокурора при условии его надлежащего уведомления.
“Владимир Ильич с 2017 года не проживает в Украине и не имеет зарегистрированного места проживания, о чем было уведомлено НАБУ ещё 05.10.2021 г. При этом Клиент предоставил органу досудебного расследования все документы и информацию о своём месте проживания на территории другого государства, а также подтверждение того, что он состоит на консульском учёте в государстве Израиль.
Никаких уведомлений, повесток или иных процессуальных документов по официальному адресу Владимира Ильича не поступало.
Соотвественно, какие-либо правовые основания для объявления господина Галантерника в розыск отсутствуют”, — подчеркнула Просянюк.
По ее словам, Галантерник расценивает претензии НАБУ и САП исключительно как политическое преследование и уверен, что докажет свою непричастность в суде.
“Владимир Ильич не уклоняется от следствия, намерен и желает всячески сотрудничать с украинскими органами правопорядка, но исключительно в рамках действующего законодательства”, — подчеркнула адвокат.
В качестве подтверждения своего местопребывания Галантерник предоставил фото на фоне знаменитого колеса обозрения в Лондоне.
Контекст
Владимир Галантерник фигурирует в так называемом “земельном” деле мэра Одессы Геннадия Труханова. Суть обвинений НАБУ и САП сводится к тому, что в период 2016-2019 годов мэрия города выделяла землю под застройку решениями сессий, а не по результату земельных аукционов.
Версию обвинения называют спорной в виду того, что само положение Кабмина о проведении земельных аукционов появилось только 05 октября этого года, а значит не могло применятся в предидущие годы.
Сам Труханов дело НАБУ называет политически мотивированным, а его заказчиками усматривает Михаила Саакашвили и Аднана Кивана, которые имеют близкие отношения с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой.
Незадолго до выдвижения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.
Причастность Кивана к делу Труханова косвенно подтверждают показания экс-прокурора Одесской области в суде. Он заявил, что Киван предлагал ему взятку в размере 1 млн долларов за подписание подозрения Труханову.
К слову
ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого НАБУ обвиняло в убытках государства.
Фигурант уже закрытого дела “Роттердам+”, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк рассказал УНН, почему вопреки объявленному НАБУ международному розыску его так и не выдал Интерпол.