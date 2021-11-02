Міжнародний розшук НАБУ ще нічого не означає: Вовк розповів, як Інтерпол блокував заявки детективів у справі "Роттердам+"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Фігурант вже закритої справи “Роттердам+” Дмитро Вовк розповів УНН, чому всупереч оголошеному НАБУ міжнародному розшуку його так і не видав Інтерпол.
Вовк, нагадаємо, був оголошений детективами в міжнародний розшук в серпні 2019 року. Тоді бюро повідомляло, що формула “Роттердам+” нібито завдала збитків споживачам електроенергії в розмірі майже 19 млрд грн. Однак, ні міжнародний розшук, ні мільярдні збитки не переконали Інтерпол у необхідності видачі фігуранта НАБУ.
Як зазначив Вовк, Інтерпол не тільки відмовив НАБУ, але і зобов’язав всі країни видалити зі своїх баз інформацію про розшук, а також визнав таким, що суперечить правилам будь-яку співпрацю з НАБУ щодо Вовка. З документом можна ознайомитися за посиланням.
І як виявилося надалі, Інтерпол мав рацію. У жовтні справу “Роттердам+” було закрито вищим Антикорупційним судом, який прийняв доводи прокурора САП про відсутність доказів збитку.
Сам Вовк називає це закінченням “епохи брехні”.
“Кінець епохи брехні ознаменувався:
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- Закриттям справи „Роттердам +“
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- Поверненню до формули „Роттердам +“ у вугіллі, газі, бензині та дизелі
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- Цінами на електрику, які вищі, ніж у 2019 році”, — прокоментував Вовк.
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На сайті НАБУ зазначено, що у 2021 році детективи оголошували розшук двічі — обидва випадки стосуються справи “Приватбанку”.
До слова
У жовтні ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. У коментарі УНН Омелян розповів, що справа НАБУ розвалилася у Вищому антикорупційному суді зокрема через “дивні” експертизи, які проводили детективи для підтвердження своєї версії.
“Так, аналіз бюджетного законодавства у моїй справі проводив якийсь Черкаський інститут невідомо чого. А аналіз по морській галузі проводив сухопутний інститут, який моря взагалі не бачив. Така неналежна підготовка в підсумку призводить до того, що НАБУ програє”, — зазначив Омелян.