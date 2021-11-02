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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Міжнародний розшук НАБУ ще нічого не означає: Вовк розповів, як Інтерпол блокував заявки детективів у справі "Роттердам+"

Київ • УНН

 • 24684 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Фігурант вже закритої справи “Роттердам+” Дмитро Вовк розповів УНН, чому всупереч оголошеному НАБУ міжнародному розшуку його так і не видав Інтерпол.

Міжнародний розшук НАБУ ще нічого не означає: Вовк розповів, як Інтерпол блокував заявки детективів у справі "Роттердам+"

Вовк, нагадаємо, був оголошений детективами в міжнародний розшук в серпні 2019 року. Тоді бюро повідомляло, що формула “Роттердам+” нібито завдала збитків споживачам електроенергії в розмірі майже 19 млрд грн. Однак, ні міжнародний розшук, ні мільярдні збитки не переконали Інтерпол у необхідності видачі фігуранта НАБУ.

Як зазначив Вовк, Інтерпол не тільки відмовив НАБУ, але і зобов’язав всі країни видалити зі своїх баз інформацію про розшук, а також визнав таким, що суперечить правилам будь-яку співпрацю з НАБУ щодо Вовка. З документом можна ознайомитися за посиланням.

І як виявилося надалі, Інтерпол мав рацію. У жовтні справу “Роттердам+” було закрито вищим Антикорупційним судом, який прийняв доводи прокурора САП про відсутність доказів збитку.

Сам Вовк називає це закінченням “епохи брехні”.

“Кінець епохи брехні ознаменувався:

  • Закриттям справи „Роттердам +“
  • Поверненню до формули „Роттердам +“ у вугіллі, газі, бензині та дизелі
  • Цінами на електрику, які вищі, ніж у 2019 році”, — прокоментував Вовк.

По темі

На сайті НАБУ зазначено, що у 2021 році детективи оголошували розшук двічі — обидва випадки стосуються справи “Приватбанку”.

До слова

У жовтні ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. У коментарі УНН Омелян розповів, що справа НАБУ розвалилася у Вищому антикорупційному суді зокрема через “дивні” експертизи, які проводили детективи для підтвердження своєї версії.

“Так, аналіз бюджетного законодавства у моїй справі проводив якийсь Черкаський інститут невідомо чого. А аналіз по морській галузі проводив сухопутний інститут, який моря взагалі не бачив. Така неналежна підготовка в підсумку призводить до того, що НАБУ програє”, — зазначив Омелян.

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