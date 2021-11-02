Международный розыск НАБУ ещё ничего не значит: Вовк рассказал, как Интерпол блокировал заявки детективов в деле "Роттердам+"

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 21227 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 43215 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 71045 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 222414 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127615 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 396004 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 314787 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214506 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244630 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255379 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 11561 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19358 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 16481 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 10044 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

22:16 • 10709 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 136411 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 222422 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 396009 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 257321 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 314793 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 6920 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19369 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48401 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73557 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58552 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Международный розыск НАБУ ещё ничего не значит: Вовк рассказал, как Интерпол блокировал заявки детективов в деле "Роттердам+"

Киев • УНН

 • 24684 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Фигурант уже закрытого дела “Роттердам+” Дмитрий Вовк рассказал УНН, почему вопреки объявленному НАБУ международному розыску его так и не выдал Интерпол.

Международный розыск НАБУ ещё ничего не значит: Вовк рассказал, как Интерпол блокировал заявки детективов в деле "Роттердам+"

Вовк, напомним, был объявлен детективами в международный розыск в августе 2019 года. Тогда бюро сообщало, что формула “Роттердам+” якобы нанесла убыток потребителям электроэнергии в размере почти 19 млрд грн. Однако, ни международный розыск, ни миллиардные убытки не убедили Интерпол в необходимости выдачи фигуранта НАБУ.

Как отметил Вовк, Интерпол не только отказал НАБУ, но и обязал все страны удалить из своих баз информацию о розыске, а также признал противоречащим правилам какое-либо сотрудничество с НАБУ в отношении Вовка. С документом можно ознакомиться по ссылке.

И как оказалось в дальнейшем, Интерпол был прав. В октябре дело “Роттердам+” было закрыто Высшим антикоррупционным судом, который принял доводы прокурора САП об отсутствии доказательств ущерба.

Сам Вовк называет это окончанием “эпохи вранья”.

“Конец эпохи вранья ознаменовался:

  • закрытием дела „Роттердам+“
  • возврату к формуле „Роттердам+“ в угле, газе, бензине и дизеле
  • ценами на электричество, которые выше, чем в 2019 году”, — прокомментировал Вовк.

По теме

На сайте НАБУ указано, что в 2021 году детективы объявляли розыск дважды — оба случая касаются дела “Приватбанка”.

К слову

В октябре ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. В комментарии УНН Омелян рассказал, что дело НАБУ развалилось в Высшем антикоррупционном суде в частности из-за “странных” экспертиз, которые проводили детективы для подтверждения своей версии.

“Так, анализ бюджетного законодательства по моему делу проводил какой-то Черкасский институт неизвестно чего. А анализ по морской отрасли проводил сухопутный институт, который моря вообще не видел. Такая ненадлежащая подготовка в итоге приводит к тому, что НАБУ проигрывает”, — отметил Омелян.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60