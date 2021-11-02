Международный розыск НАБУ ещё ничего не значит: Вовк рассказал, как Интерпол блокировал заявки детективов в деле "Роттердам+"

Вовк, напомним, был объявлен детективами в международный розыск в августе 2019 года. Тогда бюро сообщало, что формула “Роттердам+” якобы нанесла убыток потребителям электроэнергии в размере почти 19 млрд грн. Однако, ни международный розыск, ни миллиардные убытки не убедили Интерпол в необходимости выдачи фигуранта НАБУ.

Как отметил Вовк, Интерпол не только отказал НАБУ, но и обязал все страны удалить из своих баз информацию о розыске, а также признал противоречащим правилам какое-либо сотрудничество с НАБУ в отношении Вовка. С документом можно ознакомиться по ссылке.

И как оказалось в дальнейшем, Интерпол был прав. В октябре дело “Роттердам+” было закрыто Высшим антикоррупционным судом, который принял доводы прокурора САП об отсутствии доказательств ущерба.

Сам Вовк называет это окончанием “эпохи вранья”.

“Конец эпохи вранья ознаменовался:



закрытием дела „Роттердам+“



возврату к формуле „Роттердам+“ в угле, газе, бензине и дизеле



ценами на электричество, которые выше, чем в 2019 году”, — прокомментировал Вовк.



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На сайте НАБУ указано, что в 2021 году детективы объявляли розыск дважды — оба случая касаются дела “Приватбанка”.

К слову

В октябре ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. В комментарии УНН Омелян рассказал, что дело НАБУ развалилось в Высшем антикоррупционном суде в частности из-за “странных” экспертиз, которые проводили детективы для подтверждения своей версии.

“Так, анализ бюджетного законодательства по моему делу проводил какой-то Черкасский институт неизвестно чего. А анализ по морской отрасли проводил сухопутный институт, который моря вообще не видел. Такая ненадлежащая подготовка в итоге приводит к тому, что НАБУ проигрывает”, — отметил Омелян.