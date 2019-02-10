Адмірал ВМС США: Росія поводиться як поранений, ослаблений ведмідь

За словами Фаллера, Росія поводиться, як “поранений, ослаблений ведмідь, який просто кидається” на демократичні інтереси у регіоні.

“Якщо говорити про Росію, то тут можливо все”, — сказав Фаллер, — “Ми бачили, що вони зробили (у Сирії), і думаю нам треба бути готовими до того, що може статися у майбутньому”.

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У ході інтерв’ю американський військовий також заявив, що у питанні Венесуели збройні сили США фокусуються на “підтримці політичного та дипломатичного рішення” і не став прямо відповідати на питання, чи розглядається питання відправки до Венесуели миротворчих сил.

При цьому військовий відзначив, що у “недемократичних” країнах регіону Кубі, Венесуелі та Нікарагуа спостерігається вплив Росії та Китаю.

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“Якщо говорити про Росію, то тут можливо все. Національна оборонна стратегія США звертає увагу на Росію та Китай. Ми вже приділяємо багато уваги, планування та ресурсів відповіді на поставлені завдання. Але це відмінні ситуації. Китай — це економічна потуга, що посилюється і у них є цілком легітимні економічні та бізнес інтереси у світі. Але при цьому вони не грають за усталеними правилами. Натомість Росія — це майже, як поранений, ослаблений ведмідь, який просто кидається, і я не можу пророкувати, що зробить Росія, та і не хочу пророкувати. Ми бачили, що вони зробили, і я думаю, що нам треба бути готовити до того, що може статися у майбутньому”, — заявив Фаллер.

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Як повідомляв УНН, глава військово-морських операцій адмірал Джон Річардсон закликав США перейти в наступ проти Росії і Китаю, оскільки ці великі “держави-супротивники США” використовують свої військово-морські сили у все більш агресивних захопленнях землі, моря і влади.