Адмирал ВМС США: Россия ведет себя как раненый, ослабленный медведь

По словам Фаллера, Россия ведет себя, как "раненый, ослабленный медведь, который просто бросается" на демократические интересы в регионе.

"Если говорить о России, то возможно все", - сказал Фаллер - "Мы видели, что они сделали (в Сирии), и думаю нам надо быть готовыми к тому, что может произойти в будущем".

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В ходе интервью американский военный также заявил, что в вопросе Венесуэлы вооруженные силы США фокусируются на "поддержке политического и дипломатического решения" и не стал прямо отвечать на вопрос, рассматривается вопрос отправки в Венесуэлу миротворческих сил.

При этом военный отметил, что в "недемократических" странах региона Кубе, Венесуэле и Никарагуа наблюдается влияние России и Китая.

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"Если говорить о России, то возможно все. Национальная оборонная стратегия США обращает внимание на Россию и Китай. Мы уже уделяем много внимания, планирования и ресурсов ответы на поставленные задачи. Но это отличные ситуации. Китай - это экономическая сила, которая усиливается и у них есть вполне легитимные экономические и бизнес интересы в мире. Но при этом они не играют по принятым правилам. Зато Россия - это почти, как раненый, ослабленный медведь, который просто бросается, и я не могу предсказывать, что сделает Россия, да и не хочу предсказывать. Мы видели, что они сделали, и я думаю, что нам надо быть готовить к тому, что может произойти в будущем", - заявил Фаллер.

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Как сообщал УНН, глава военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон призвал США перейти в наступление против России и Китая, поскольку эти большие "государства-противники США" используют свои военно-морские силы во все более агрессивных захватах земли, моря и власти.