Адмирал ВМС США: Россия ведет себя как раненый, ослабленный медведь

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63220 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84200 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130995 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130651 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130002 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125137 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161172 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Адмирал ВМС США: Россия ведет себя как раненый, ослабленный медведь

Адмирал ВМС США: Россия ведет себя как раненый, ослабленный медведь

Киев  •  УНН

 • 21171 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. США не должны исключать возможность российского военного присутствия в Венесуэле. Об этом в интервью “Голосу Америки” заявил новый председатель объединения командования вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки, адмирал ВМС США Крейг Фаллер, передает УНН.

По словам Фаллера, Россия ведет себя, как "раненый, ослабленный медведь, который просто бросается" на демократические интересы в регионе.

"Если говорить о России, то возможно все", - сказал Фаллер - "Мы видели, что они сделали (в Сирии), и думаю нам надо быть готовыми к тому, что может произойти в будущем".

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В ходе интервью американский военный также заявил, что в вопросе Венесуэлы вооруженные силы США фокусируются на "поддержке политического и дипломатического решения" и не стал прямо отвечать на вопрос, рассматривается вопрос отправки в Венесуэлу миротворческих сил.

При этом военный отметил, что в "недемократических" странах региона Кубе, Венесуэле и Никарагуа наблюдается влияние России и Китая.

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"Если говорить о России, то возможно все. Национальная оборонная стратегия США обращает внимание на Россию и Китай. Мы уже уделяем много внимания, планирования и ресурсов ответы на поставленные задачи. Но это отличные ситуации. Китай - это экономическая сила, которая усиливается и у них есть вполне легитимные экономические и бизнес интересы в мире. Но при этом они не играют по принятым правилам. Зато Россия - это почти, как раненый, ослабленный медведь, который просто бросается, и я не могу предсказывать, что сделает Россия, да и не хочу предсказывать. Мы видели, что они сделали, и я думаю, что нам надо быть готовить к тому, что может произойти в будущем", - заявил Фаллер.

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Как сообщал УНН, глава военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон призвал США перейти в наступление против России и Китая, поскольку эти большие "государства-противники США" используют свои военно-морские силы во все более агрессивных захватах земли, моря и власти.

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