АЧС у В'єтнамі: вірус поширився на 30 провінцій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У В'єтнамі не вщухає африканська чума свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на PigProgress.
Перший спалах захворювання був зафіксований наприкінці лютого. Відтоді вірус поширився вже на 30 провінцій країни.
"Загальна кількість зареєстрованих спалахів становить 2 тис. 332. Кількість свиней, які постраждали від захворювання, становить 1,33 млн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні з початку року було зафіксовано понад 20 спалахів АЧС.
При цьому Мінагрополітики більше року ігнорує Програму боротьби з АЧС.
За підрахунками експертів, хвороба вже завадила Україні заробити додаткові 12 млн дол. на експорті свинини. А збитки від АЧС перевищують 1 млрд грн.
Нездатність же влади ефективно реагувати на поширення вірусу привела до значного подорожчання свинини і сала, констатують фахівці.