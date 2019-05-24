АЧС во Вьетнаме: вирус распространился на 30 провинций
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Во Вьетнаме не утихает африканская чума свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на PigProgress.
Первая вспышка заболевания была зафиксирована в конце февраля. С тех пор вирус распространился уже на 30 провинций страны.
"Общее количество зарегистрированных вспышек составляет 2 тыс. 332. Количество свиней, пострадавших от заболевания, составляет 1,33 млн", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине с начала года было зафиксировано более 20 вспышек АЧС.
При этом Минагрополитики более года игнорирует Программу борьбы с АЧС.
По подсчетам экспертов, болезнь уже помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А убытки от АЧС превышают 1 млрд грн.
Неспособность же власти эффективно реагировать на распространение вируса привела к значительному подорожанию свинины и сала, констатируют специалисты.