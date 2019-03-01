Абраменка визнано найкращим спортсменом лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Національний олімпійський комітет України визнав віце-чемпіона світу з фристайлу Олександра Абраменка найкращим спортсменом останнього зимового місяця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного олімпійського комітету України.
“Високого визнання НОК Олімпійський чемпіон-2018 удостоєний завдяки чудовому виступу на чемпіонаті світу, який відбувся в Дір-Веллі (США). Олександр приніс Україні срібну медаль, яка стала першою нагородою чемпіонатів світу в кар’єрі спортсмена та другою в історії української лижної акробатики, а разом з тим і найвищим досягненням українських спортсменів в олімпійських номерах програми в останньому зимовому місяці”, — йдеться у повідомленні.
У комітеті відзначили, Олександр втретє отримує високу нагороду Олімпійського комітету і саме за підсумками лютого. Він був удостоєний цього визнання у 2016-му та 2018-му роках.
У комітеті додали: “Головного тренера збірної України з фристайлу, особистого наставника Олександра Енвера Аблаєва названо найкращим тренером лютого”.
Як повідомляв УНН, український фристайліст Олександр Абраменко здобув срібну медаль чемпіонату світу з фристайлу і сноубордингу, що відбувається у штаті Юта, США.
Нагадаємо, переможець Олімпійських ігор в Пхьончхані (2018) з фрістайлу Олександр Абраменко виразив намір пропустити наступний сезон.