Абраменко признан лучшим спортсменом февраля

"Высокого признания НОК Олимпийский чемпион-2018 удостоен благодаря замечательному выступления на чемпионате мира, который состоялся в Дир-Вэлли (США). Александр принес Украине серебряную медаль, которая стала первой наградой чемпионатов мира в карьере спортсмена и второй в истории украинского лыжной акробатике, а вместе с тем и самым высоким достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы в последнем зимнем месяце", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, Александр третий раз получает высокую награду Олимпийского комитета и именно по итогам февраля. Он был удостоен этого признания в 2016-м и 2018-м годах.

В комитете добавили: "Главный тренер сборной Украины по фристайлу, личного наставника Александра Энвера Аблаева названо лучшим тренером февраля".

Как сообщал УНН, украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль чемпионата мира по фристайлу и сноубордингу, что происходит в штате Юта, США.



Напомним, победитель Олимпийских игр в Пхенчхан (2018) по фристайлу Александр Абраменко выразил намерение пропустить следующий сезон.



