Олімпійський чемпіон Абраменко пропустить майбутній сезон

"Думки відпочити були ще після Олімпіади-2018. Це були четверті Олімпійські ігри для мене. Було важко і фізично, і морально. Думав завершити виступи після Олімпіади в Кореї, але витримав чемпіонат світу. У наступному році буду лікуватися. Після цього з новими силами поїду чемпіонат світу", - сказав Абраменко.

Примітно, що раніше українець зазначав про намір виступу на своїй п'ятій Олімпіаді (в 2022 році).

Нагадаємо, що Абраменко виборов нагороду на ЧС в США.