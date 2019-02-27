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Олімпійський чемпіон Абраменко пропустить майбутній сезон

Олімпійський чемпіон Абраменко пропустить майбутній сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Переможець Олімпійських ігор в Пхьончхані (2018) з фрістайлу Олександр Абраменко виразив намір пропустити наступний сезон. Про це він розповів в інтерв'ю "UA:Спорт", передає УНН.

"Думки відпочити були ще після Олімпіади-2018. Це були четверті Олімпійські ігри для мене. Було важко і фізично, і морально. Думав завершити виступи після Олімпіади в Кореї, але витримав чемпіонат світу. У наступному році буду лікуватися. Після цього з новими силами поїду чемпіонат світу", - сказав Абраменко.

Примітно, що раніше українець зазначав про намір виступу на своїй п'ятій Олімпіаді (в 2022 році).

Нагадаємо, що Абраменко виборов нагороду на ЧС в США.

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