Олимпийский чемпион Абраменко пропустит предстоящий сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Победитель Олимпийских игр в Пхенчхан (2018) по фристайлу Александр Абраменко выразил намерение пропустить следующий сезон. Об этом он рассказал в интервью "UA Спорт", передает УНН.
“Мысли отдохнуть были еще после Олимпиады-2018. Это были четвертые Олимпийские игры для меня. Было трудно и физически, и морально. Думал завершить выступления после Олимпиады в Корее, но выдержал чемпионат мира. В следующем году буду лечиться. После этого с новыми силами поеду чемпионат мира”, — сказал Абраменко.
Примечательно, что ранее украинец отмечал о намерении выступления на своей пятой Олимпиаде (в 2022 году).
Напомним, что Абраменко завоевал награду на ЧМ в США.