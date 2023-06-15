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"Ааа Україна, ну все ясно": у Німеччині жінку з дитиною висадили з потяга через помилку у квитку

Київ • УНН

 • 3575605 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. У Німеччині українку Анастасію Гудиму з дитиною висадили з потяга міжміської електрички та самовільно винесли речі. Про це написала на своїй сторінці у Facebook Гудима, назвавши цей інцидент дискримінацію за національною ознакою, адже провідниця стала агресивною після того, як дізналась, що вона українка, передає УНН.

"Ааа Україна, ну все ясно": у Німеччині жінку з дитиною висадили з потяга через помилку у квитку

Цитата

«Німеччина. Відчула дискримінацію за національною ознакою повною мірою і ставлення до українців на прикладі однієї особи (не узагальнюю і мій випадок це не ознака поведінкової характеристики німців)», - так почала свою розповідь Гудима.

Деталі

Вона розповіла, що 11 червня на електричці їхала з міста Кльопенбург у місто Оснабрюк (Нижня Саксонія), де мала пересісти на автобус.

Жінка придбала квиток на потяг завчасно онлайн, проте під час поїздки виявила, що він на 12 червня.

Коли підійшла провідниця Гудима визнала, що помилилася з датами й сказала, що може придбати один квиток безпосередньо в електричці на 11 червня.

«Пані говорить лише німецькою. Я розумію зміст, проте відповідаю англійською, адже не спілкуюсь німецькою на належному рівні. Пані не розуміє англійської й вимагає ID картку і чомусь німецьку адресу. Я даю їй свій закордонний паспорт, пояснюю, що у Німеччині я не живу, не оформлювала ID-карток і допомогу й у мене туристична подорож і я вертаюсь додому. Пані бере до рук мій паспорт (німецькою) :«Ааа Україна, ну все ясно» і ще щось дуже швидко і голосно говорить, вигукує, сміється, я не вловила зміст», - розповіла Гудима.

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За її словами, провідниця в мить стала агресивною, кинула їй паспорт і голосно знову почала питати про німецьку ID картку і адресу.

Українка зазначила, що після того, як вона намагалася попросити вибачення за помилку й пояснити, що має право придбати новий квиток, провідниця почала розмахувати руками і заявила, що та негайно маю вийти на наступній зупинці.

Гудима в результаті подзвонила другу, який живе в Німеччині та володіє німецькою й попросила його допомогти.

«Друг перепрошує за помилку у даті квитка, спокійно каже, що вже купує онлайн квиток на сьогодні й надсилає мені, аби вона перевірила. Вона кричить - ні. Друг пояснює, що у мене пересадка на автобус і я поспішаю і, що купити квиток всі мають право безпосередньо в потязі й він вже от-от його надсилає і не розуміє проблеми», - розповіла Гудима.

Проте за її словами, провідниця не дослухала його та кинула телефон на сидіння поряд, коли з телефону ще доносилося пояснення друга.

«Пані в ту ж мить хапає мій рюкзак (мої особисті речі) і швидко іде з ним до виходу кричучи - ausgehen. Потяг зупиняється. Я розгублена, швидко збираю паспорт, телефон, інші сумки, підбігаю до виходу - пані вже кладе мій рюкзак на пероні. Я виходжу за ним з усіма іншими речима про всяк випадок, питаю що вона робить і що немає права на такі дії. Пані стрімко закриває двері у вагон при цьому говорячи, аби я забиралась в Україну, адже тут мені нема що робити. У мене шок, я не встигаю ні сфотографувати її, ні відзняти відео, ні зайти назад у потяг, аби все ж продовжити поїздку і викликати поліцію. Потяг рушає. Я на пероні з дитиною і з речима у німецькому селі у неділю зранку, коли всі сплять, вокзал зачинено і нічого не працює», - написала Гудима.

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Гудима пояснила, чому відчула дискримінацію саме за національною ознакою.

«При погляді на мій паспорт пані стала агресивною. Її тон і позіхання: "ааа Україна". Просила перейти з нею у спілкуванні на німецьку. Не звертала увагу на мої намагання придбати квиток і навіть на переконання друга німецькою, попри те, що у потязі люди купували квиток. Вишвирнула мої речі й мене з потяга, хоча мала право максимум на штраф і виклик поліції, якби я відмовлялась придбати квиток», - пояснила Гудима.

Окрім того, вона заявила, що напише у посольство та заяву у поліцію.

«Пишу скаргу перевізнику Nord West Bahn», - додала Гудима.

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