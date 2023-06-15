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"Ааа Украина, ну все ясно": в Германии женщину с ребенком высадили из поезда из-за ошибки в билете

Киев • УНН

 • 3575605 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Германии украинку Анастасию Гудыму с ребенком высадили из поезда междугородной электрички и самовольно вынесли вещи. Об этом написала на своей странице в Facebook Гудыма, назвав этот инцидент дискриминацией по национальному признаку, ведь проводница стала агрессивной после того, как узнала, что она украинка, передает УНН.

"Ааа Украина, ну все ясно": в Германии женщину с ребенком высадили из поезда из-за ошибки в билете

Цитата

«Германия. Почувствовала дискриминацию по национальному признаку в полной мере и отношение к украинцам на примере одного человека (не обобщаю и мой случай это не признак поведенческой характеристики немцев)», - так начала свой рассказ Гудыма.

Детали

Она сообщила, что 11 июня на электричке ехала из города Клёпенбург в город Оснабрюк (Нижняя Саксония), где должна была пересесть на автобус.

Женщина приобрела билет на поезд заблаговременно онлайн, однако во время поездки обнаружила, что он на 12 июня.

Когда подошла проводница Гудыма признала, что ошиблась с датами и сказала, что может приобрести один билет непосредственно в электричке на 11 июня.

«Дама говорит только на немецком. Я понимаю смысл, но отвечаю на английском, так как не общаюсь на немецком на должном уровне. Дама не понимает английского и требует ID карточку и почему-то немецкий адрес. Я даю ей свой загранпаспорт, объясняю, что в Германии я не живу, не оформляла ID-карт и помощь и у меня туристическое путешествие и я возвращаюсь домой. Дама берет в руки мой паспорт (на немецком) :«Ааа Украина, ну все ясно» и еще что-то очень быстро и громко говорит, восклицает, смеется, я не уловила смысл», - рассказала Гудыма.

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По ее словам, проводница в миг стала агрессивной, бросила ей паспорт и громко снова начала спрашивать о немецкой ID карточке и адресе.

Украинка отметила, что после того, как она пыталась извиниться за ошибку и объяснить, что имеет право приобрести новый билет, проводница начала размахивать руками и заявила, что та немедленно должна выйти на следующей остановке.

Гудыма в итоге позвонила другу, который живет в Германии и владеет немецким, и попросила его помочь.

«Друг извиняется за ошибку в дате билета, спокойно говорит, что уже покупает онлайн билет на сегодня и отправляет мне, чтобы она проверила. Она кричит - нет. Друг объясняет, что у меня пересадка на автобус и я спешу и, что купить билет все имеют право непосредственно в поезде и он уже вот-вот его отправляет и не понимает проблемы», - рассказала Гудыма.

Однако по ее словам, проводница не дослушала его и бросила телефон на сиденье рядом, когда с телефона еще доносилось объяснение друга.

«Дама в тот же момент хватает мой рюкзак (мои личные вещи) и быстро идет с ним к выходу крича - ausgehen. Поезд останавливается. Я растеряна, быстро собираю паспорт, телефон, другие сумки, подбегаю к выходу - дама уже кладет мой рюкзак на перроне. Я выхожу за ним со всеми другими вещами на всякий случай, спрашиваю что она делает и что нет права на такие действия. Дама стремительно закрывает дверь в вагон при этом говоря, чтобы я убиралась в Украину, ведь здесь мне нечего делать. У меня шок, я не успеваю ни сфотографировать ее, ни снять видео, ни зайти обратно в поезд, чтобы все же продолжить поездку и вызвать полицию. Поезд трогается. Я на перроне с ребенком и с вещами в немецком селе в воскресенье утром, когда все спят, вокзал закрыт и ничего не работает», - написала Гудыма.

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Гудыма объяснила, почему почувствовала дискриминацию именно по национальному признаку.

«При взгляде на мой паспорт дама стала агрессивной. Ее тон и зевота: "ааа Украина". Просила перейти с ней в общении на немецкий язык. Не обращала внимание на мои попытки приобрести билет и даже на убеждения друга на немецком, несмотря на то, что в поезде люди покупали билет. Выбросила мои вещи и меня из поезда, хотя имела право максимум на штраф и вызов полиции, если бы я отказывалась приобрести билет», - пояснила Гудыма.

Кроме того, она заявила, что напишет в посольство и заявление в полицию.

«Пишу жалобу перевозчику Nord West Bahn», - добавила Гудыма.

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