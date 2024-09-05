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90% російських літаків, які атакують Україну, за межами 300 км від кордону, ATACMS не вирішать проблему - Білий дім

Київ • УНН

 • 42719 перегляди

Джон Кірбі заявив, що політика США щодо ударів вглиб росії не змінилася. 90% російських літаків розташовані за межами 300 км від українського кордону, тому ATACMS не вирішать проблему.

90% російських літаків, які атакують Україну, розташовані за межами 300 км від українського кордону, тому ATACMS не вирішать проблему. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 4 вересня, пише УНН.

У нашій політиці щодо далеких ударів усередині росії та на території росії нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, що 90% літаків, які росія використовує для керованих бомб і далеких ударів, ми підрахували, що 90% з них розташовані за межами 300 км від українського кордону, глибоко всередині росії. Тому аргумент про те, що, мовляв, ви просто даєте їм АTACMS і кажете - "гаразд!", що вони зможуть діяти і вразити більшість російських літаків і авіабаз, які фактично використовуються для ударів по них, не є правда, це помилкова думка

- заявив Кірбі.

Водночас він зазначив, що США продовжують працювати над посиленням української ППО.

"Нічого не змінилося в нашій думці, що Україна повинна мати можливість використовувати інструменти, які вона має в своєму розпорядженні, для самооборони, і саме тому протиповітряна оборона продовжує залишатися важливою темою в цих безпекових пакетах, які надаються, щоб вони могли допомогти захиститися від цих атак на енергетичну інфраструктуру", - зазначив Кірбі.

рф перебазувала 90% літаків через ATACMS - WSJ28.08.24, 05:26 • 115826 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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