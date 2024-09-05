90% російських літаків, які атакують Україну, за межами 300 км від кордону, ATACMS не вирішать проблему - Білий дім

90% російських літаків, які атакують Україну, розташовані за межами 300 км від українського кордону, тому ATACMS не вирішать проблему. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 4 вересня, пише УНН.

У нашій політиці щодо далеких ударів усередині росії та на території росії нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, що 90% літаків, які росія використовує для керованих бомб і далеких ударів, ми підрахували, що 90% з них розташовані за межами 300 км від українського кордону, глибоко всередині росії. Тому аргумент про те, що, мовляв, ви просто даєте їм АTACMS і кажете - "гаразд!", що вони зможуть діяти і вразити більшість російських літаків і авіабаз, які фактично використовуються для ударів по них, не є правда, це помилкова думка