90% российских самолетов, атакующих Украину, за пределами 300 км от границы, ATACMS не решат проблему - Белый дом

90% российских самолетов, которые атакуют Украину, расположены за пределами 300 км от украинской границы, поэтому ATACMS не решат проблему. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга 4 сентября, пишет УНН.

В нашей политике в отношении дальних ударов внутри россии и на территории россии ничего не изменилось. Я также считаю важным отметить, что 90% самолетов, которые россия использует для управляемых бомб и дальних ударов, мы подсчитали, что 90% из них расположены за пределами 300 км от украинской границы, глубоко внутри россии. Поэтому аргумент о том, что, мол, вы просто даете им АTACMS и говорите - "окей!", что они смогут действовать и поразить большинство российских самолетов и авиабаз, которые фактически используются для ударов по ним, не является правдой, это ошибочное мнение - заявил Кирби.

В то же время он отметил, что США продолжают работать над усилением украинской ПВО.

"Ничего не изменилось в нашем мнении, что Украина должна иметь возможность использовать инструменты, которыми она располагает, для самообороны, и именно поэтому противовоздушная оборона продолжает оставаться важной темой в этих пакетах безопасности, которые предоставляются, чтобы они могли помочь защититься от этих атак на энергетическую инфраструктуру", - отметил Кирби.

рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ