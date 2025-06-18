89% громадських організацій не подали фінзвіти за 2024 рік
Київ • УНН
Більшість громадських організацій в Україні проігнорували обов’язок звітувати про свої фінанси. За 2024 рік фінансові звіти не подали понад 92 тисячі ГО, це 89% від їх загальної кількості.
Більшість громадських організацій в Україні проігнорували обов’язок звітувати про свої фінанси: за 2024 рік фінансові звіти не подали понад 92 тисячі ГО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Опендатамедіа.
Деталі
Як зазначають аналітики, "92 тис 189 громадських організацій не здали фінансові звіти за 2024 рік". У повідомленні додається, що "це 89% від загальної кількості ГО в країні".
Схожа ситуація спостерігається і серед благодійних фондів.
Загалом 77% від загальної кількості або 23 тис. фондів не подали фінансові звіти
У матеріалі наголошується, що така поведінка – не наслідок війни, а системне явище.
Тренд на ігнорування здачі звітів не виник під час повномасштабного вторгнення, а, скоріше, є усталеною традицією
Згідно з аналітикою, "97% та 94% ГО й БФ не здали фінзвіти попри вимогу закону у 2021 році".
Також команда Опендатамедіа повідомила про регіональні відмінності.
Окрім організацій, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, найбільше не подали звіти ГО на Київщині – 90,5%". Водночас для благодійних фондів лідером стала Чернівецька область: "найбільше БФ, які не відзвітували, зареєстровані у Чернівецькій області – 80%
Довідка
Громадські та благодійні організації зобов’язані щорічно подавати фінансові звіти до податкових органів. За відсутність звітності передбачено адміністративну відповідальність, зокрема штрафи й потенційне виключення з реєстру.
В Україні за останні півроку посилився макроекономічний ризик, зокрема ризики капіталу і прибутковості - НБУ17.06.25, 12:56 • 2334 перегляди