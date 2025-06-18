89% громадських організацій не подали фінзвіти за 2024 рік

Більшість громадських організацій в Україні проігнорували обов’язок звітувати про свої фінанси: за 2024 рік фінансові звіти не подали понад 92 тисячі ГО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Опендатамедіа.

Як зазначають аналітики, "92 тис 189 громадських організацій не здали фінансові звіти за 2024 рік". У повідомленні додається, що "це 89% від загальної кількості ГО в країні".

Схожа ситуація спостерігається і серед благодійних фондів.

Загалом 77% від загальної кількості або 23 тис. фондів не подали фінансові звіти

У матеріалі наголошується, що така поведінка – не наслідок війни, а системне явище.

Тренд на ігнорування здачі звітів не виник під час повномасштабного вторгнення, а, скоріше, є усталеною традицією

Згідно з аналітикою, "97% та 94% ГО й БФ не здали фінзвіти попри вимогу закону у 2021 році".

Також команда Опендатамедіа повідомила про регіональні відмінності.

Окрім організацій, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, найбільше не подали звіти ГО на Київщині – 90,5%". Водночас для благодійних фондів лідером стала Чернівецька область: "найбільше БФ, які не відзвітували, зареєстровані у Чернівецькій області – 80%