89% общественных организаций не подали финотчеты за 2024 год

Большинство общественных организаций в Украине проигнорировали обязанность отчитываться о своих финансах: за 2024 год финансовые отчеты не подали более 92 тысяч ОО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Опендатамедиа.

Как отмечают аналитики, "92 тыс. 189 общественных организаций не сдали финансовые отчеты за 2024 год". В сообщении добавляется, что "это 89% от общего количества ОО в стране".

Похожая ситуация наблюдается и среди благотворительных фондов.

В материале отмечается, что такое поведение – не следствие войны, а системное явление.

Тренд на игнорирование сдачи отчетов не возник во время полномасштабного вторжения, а, скорее, является устоявшейся традицией

Согласно аналитике, "97% и 94% ОО и БФ не сдали финотчеты, несмотря на требование закона в 2021 году".

Также команда Опендатамедиа сообщила о региональных отличиях.

Кроме организаций, находящихся на временно оккупированных территориях, больше всего не подали отчеты ОО в Киевской области – 90,5%". В то же время для благотворительных фондов лидером стала Черновицкая область: "больше всего БФ, которые не отчитались, зарегистрированы в Черновицкой области – 80%