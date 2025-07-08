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86 бойових зіткнень на фронті: Покровський напрямок залишається найгарячішим

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті досягла 86. Найактивніші дії ворога зафіксовано на Покровському напрямку, де відбулося 37 спроб потіснити українських воїнів.

86 бойових зіткнень на фронті: Покровський напрямок залишається найгарячішим

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 86. Найактивніше ворогі діє на Покровському напрямку - зафіксовано 37 спроб потіснити українських воїнів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак. Авіація загарбників завдала шести ударів, скинувши при цьому 11 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 169 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки, одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили атаку в районі Загризового, отримали відсіч.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Шандриголового. Три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував в напрямках Серебрянки та Виїмки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у бік Ступочок та Білої Гори. Підрозділи Сил оборони відбили всі три атаки.

Сирський: рф зосереджує зусилля на чотирьох напрямках08.07.25, 15:46 • 2150 переглядiв

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового. Три штурмових дії загарбників наші захисники відбили, ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 37 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут та в напрямках Покровська й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 13 штурмових дій ворожих військ, ще п’ять боєзіткнень на даний час тривають. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Плавнях. Ворог на зазначеному напрямку наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили, проте завдали авіаударів по районах населених пунктів Миколаївка та Львове.

Дві третини боїв припали на три напрямки - Генштаб07.07.25, 17:18 • 1530 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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