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86 боевых столкновений на фронте: Покровское направление остается самым горячим

Киев • УНН

 • 227 просмотра

Общее количество боевых столкновений на фронте достигло 86. Самые активные действия врага зафиксированы на Покровском направлении, где произошло 37 попыток потеснить украинских воинов.

86 боевых столкновений на фронте: Покровское направление остается самым горячим

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 86. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении - зафиксировано 37 попыток потеснить украинских воинов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак. Авиация захватчиков нанесла шесть ударов, сбросив при этом 11 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 169 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах Волчанска, Амбарного и Каменки, одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили атаку в районе Загрызового, получили отпор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголового. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал в направлениях Серебрянки и Выемки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в сторону Ступочек и Белой Горы. Подразделения Сил обороны отбили все три атаки.

Сырский: рф сосредотачивает усилия на четырех направлениях08.07.25, 15:46 • 2037 просмотров

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Дылеевки, Торецка, Яблоновки и в направлениях Катериновки, Александро-Калинового. Три штурмовых действия захватчиков наши защитники отбили, еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 37 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лысовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Муравка, Алексеевка, Зеленый Кут и в направлениях Покровска и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 13 штурмовых действий вражеских войск, еще пять боестолкновений на данный момент продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле и Новополь.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Ореховском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Плавням. Враг на указанном направлении наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Николаевка и Львово.

Две трети боев пришлись на три направления - Генштаб07.07.25, 17:18 • 1526 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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