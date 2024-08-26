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83 обстріли на Сумщині: 16 цивільних отримали поранення

Київ • УНН

 • 26058 перегляди

Окупанти атакували 12 громад Сумської області, здійснивши 83 обстріли. Зафіксовано 212 вибухів, постраждало 16 цивільних осіб, використовувалися авіаудари, артилерія, міномети та дрони.

За день окупанти здійснили 83 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 212 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

За інформацією, 12 громад опинилися під ворожим вогнем, зокрема Ворожбянська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Свеська, Есманьська, Глухівська, Новослобідська, Середино-Будська та Дружбівська.

Ситуація в громадах

Ворожбянська: авіаудар КАБ (8 вибухів), травмовано 2 цивільних.

Краснопільська: авіаудар КАБ (3 вибухи), 5 поранених; артилерійський обстріл (11 вибухів), 2 поранених; мінометний обстріл (10 вибухів), обстріл РСЗВ (20 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (5 вибухів), атака FPV-дроном (7 вибухів).

Есманьська: мінометний обстріл (4 вибухи), авіаудар КАБ (19 вибухів), атака FPV-дроном (16 вибухів).

Хотінська: авіаудар КАБ (2 вибухи).

Білопільська: авіаудар КАБ (7 вибухів), 5 поранених; мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).

Великописарівська: артилерійський обстріл (17 вибухів), мінометний обстріл (19 вибухів), обстріл РСЗВ (17 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БПЛА (2 вибухи), атака FPV-дроном (3 вибухи), 2 поранених.

Глухівська: атака FPV-дроном (3 вибухи).

Шалигинська: мінометний обстріл (7 вибухів).

Новослобідська: мінометний обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська: мінометний обстріл (1 вибух), атака FPV-дроном (1 вибух).

Дружбівська: атака FPV-дроном (1 вибух).

Свеська: артилерійський обстріл (2 вибухи).

росія обстріляла 6 громад Сумщини: 60 вибухів за ніч та ранок26.08.24, 11:44 • 23026 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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