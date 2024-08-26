83 обстрела на Сумщине: 16 гражданских получили ранения
Киев • УНН
Оккупанты атаковали 12 громад Сумской области, осуществив 83 обстрела. Зафиксировано 212 взрывов, пострадало 16 гражданских лиц, использовались авиаудары, артиллерия, минометы и дроны.
За день оккупанты совершили 83 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 212 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По информации, 12 громад оказались под вражеским огнем, в частности Ворожбянская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Шалыгинская, Свеская, Эсманьская, Глуховская, Новослободская, Середино-Будская и Дружбовская.
Ситуация в общинах
Ворожбянская: авиаудар КАБ (8 взрывов), травмированы 2 гражданских.
Краснопольская: авиаудар КАБ (3 взрыва), 5 раненых; артиллерийский обстрел (11 взрывов), 2 раненых; минометный обстрел (10 взрывов), обстрел РСЗО (20 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (5 взрывов), атака FPV-дроном (7 взрывов).
Эсманьская: минометный обстрел (4 взрыва), авиаудар КАБ (19 взрывов), атака FPV-дроном (16 взрывов).
Хотинская: авиаудар КАБ (2 взрыва).
Белопольская: авиаудар КАБ (7 взрывов), 5 раненых; минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).
Великописаревская: артиллерийский обстрел (17 взрывов), минометный обстрел (19 взрывов), обстрел РСЗО (17 взрывов), сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва), атака FPV-дроном (3 взрыва), 2 раненых.
Глуховская: атака FPV-дроном (3 взрыва).
Шалигинская: минометный обстрел (7 взрывов).
Новослободская: минометный обстрел (3 взрыва).
Середино-Будская: минометный обстрел (1 взрыв), атака FPV-дроном (1 взрыв).
Дружбовская: атака FPV-дроном (1 взрыв).
Свеська: артиллерийский обстрел (2 взрыва).
росія обстріляла 6 громад Сумщини: 60 вибухів за ніч та ранок26 августа 2024, 08:44 • 22094 просмотра