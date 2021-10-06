80 років після трагедії Бабиного Яру: президенти України, Німеччини та Ізраїлю вшанували пам'ять загиблих

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Крім того, на заході були присутні представники парламентів Чехії, Австрії, Литви та Латвії, спеціальний представник з питань Голокосту Держдепартаменту США Еллен Джермейн, спеціальний представник Прем’єр-міністра Великої Британії лорд Амед Вімблдонський, рабини, лідери духовенства, посли та представники дипломатичного корпусу, а також експерти, науковці та меценати з усього світу, які опікуються темою Голокосту.

Промова Зеленського

“У цьому місці нацисти розстріляли понад сто тисяч людей, — сказав Володимир Зеленський під час виступу. — У цьому місці важко говорити. На тисячі років його окупувала тиша. У цьому місці важко дихати. Тисячі дітей зробили тут останній подих. У цьому місці важко стояти. Тисячі куль збивали з ніг убитих саме тут, в урочищі Бабин Яр, що пронизане болем і криком, кров’ю і смертю. Місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає стороною. Це таке місце. 80 років тому тут сталися жахливі злочини”.

Глава Української держави нагадав, що під час Другої світової війни у вересні 1941 року Київ захопили нацисти, а вже за тиждень гітлерівці розстріляли 752 пацієнтів психіатричної лікарні імені Павлова.

“Через два дні, цитата: “всім жидам Києва” наказувалося прибути сюди. Нібито для відправки потягом на роботу в Німеччину. Насправді ж їх чекав експрес, що прямує до смерті. У “пасажирів” забрали документи, речі. Їх роздягали, гнали палицями до краю цього яру — до прірви. А далі — звук затвора. Смертельна скоромовка кулемета. І у вічній темряві перші “вагони” з невинними жертвами рушили з цієї жахливої “платформи”, — розповів Президент.

Він зазначив, що в перші два дні нацисти стратили в Бабиному Яру 33 771 єврея, переважно це були люди похилого віку, жінки та діти, старші за три роки, а немовлят взагалі вбивали, не рахуючи.

“Над яром день і ніч кружляв нацистський літак, шум якого заглушав постріли. Але не зміг заглушити страшний стогін, який, за словами очевидців, лунав над Бабиним Яром ще декілька днів, а земля здригалась від конвульсій похованих живцем”, — додав Глава держави.

У наступні два роки нацисти стратили в Бабиному Яру майже все єврейське населення Києва, а далі вбивали ромів, українців, військовополонених, порушників порядку.

“Скільки їх залишилося лежати тут назавжди? Точно на сьогодні не скаже ніхто. На Нюрнберзькому процесі йшлося про близько 100 тисяч людей. Сьогодні нові дослідження кажуть, що, імовірно, близько двохсот тисяч людей. Для нацистів ці тисячі не мали значення, на відміну від усіх нас. Бо кожна нова тисяча жертв — це нова тисяча років, у які триватиме наш біль. Хоча навряд чи взагалі є час, який здатен його заспокоїти”, — сказав Глава держави, наголосивши, що трагедія Бабиного Яру торкнулася кожного, адже це — злочин проти людського виду.

Водночас Володимир Зеленський висловив переконання, що Бабин Яр фактично є пам’ятником людині в усіх її найгірших і найкращих проявах.

“Людині, яка стріляє й вірить, що чинить правильно. Людині, яка рятує, бо знає, що чинить правильно. Кожній людині, у якій є й чорне, і біле. Питання: що саме одного разу переможе?” — сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що нацизм був переможений не тільки зброєю, а й силою людської душі, гуманізму та милосердя тих, хто обрав шлях людяності. І кожен, хто рятував євреїв у часи Голокосту, був удостоєний високого звання Праведника народів світу.

“Серед тих, чиї історії відомі, сьогодні це звання носять 2659 українців. Ми пишаємося кожним із них. І завжди будемо державою, де головною цінністю є людина, а не ідеологія”, — наголосив він.

Глава держави подякував усім присутнім, зокрема міжнародним гостям, які прибули до України розділити спільний біль у 80-ті роковини страшної трагедії Бабиного Яру.

“Це — доказ єдності наших поглядів. Якщо завгодно — тест на однодумців. Як на мене, ми склали його успішно”, — заявив Президент України, відзначивши символізм того, що сьогодні тут присутні лідери Ізраїлю та Німеччини.

Глава держави наголосив, що Бабин Яр — це спільна трагедія єврейського та українського народів. За його словами, були часи, коли цю чорну сторінку намагалися замовчати, не помічати. І настав час, коли про Бабин Яр нарешті почали говорити, втім, нічого не робили.

“Було багато заяв, багато обіцянок, презентацій, концепцій, а в сумі — багато років без гідного меморіального комплексу в цьому місці. Я щасливий, що після стількох суперечок, перешкод, різних „але“ ми нарешті почали рухатися. Держава спільно з громадськістю, Меморіальним центром Голокосту „Бабин Яр“, інвесторами, істориками, вченими, архітекторами й багатьма іншими експертами почали процес, коли Меморіальний комплекс і Національний історико-меморіальний заповідник „Бабин Яр“ будуть нарешті створені”, — сказав Президент України.

За його словами, через декілька років об’єкти, що з’являються тут, стануть частиною єдиного масштабного комплексу пам’яті про Бабин Яр, який дасть змогу “сповна відчути жах, біль і страждання, які приносять людству нацизм, расизм, антисемітизм, ксенофобія й нетерпимість”.

“На жаль, це не допоможе убитим тут, але допоможе живим — тим, хто має про це знати. Пам’ятати. Передати дітям і онукам. Щоб тоді, коли ми потрапимо в наступний виток спіралі, за якою розвивається цивілізація, у всіх нас не було жодного роздоріжжя. Щоб у всіх нас був один шлях — шлях людини, який усі ми оберемо з глибокою повагою до пам’яті всіх жертв Бабиного Яру, Голокосту, Другої — і дуже вірю — останньої світової війни. Заради мирного й щасливого майбутнього наших дітей. Заради мирного й щасливого майбутнього дітей наших дітей... Усіх наступних поколінь на планеті Земля”, — зазначив Володимир Зеленський.

Промова президента Ізраїль

Лідер єврейської держави Іцхак Герцог наголосив, що в Бабиному Яру сталася найстрашніша трагедія в історії єврейського народу.

“Протягом двох діб тут працювали кулемети. Десятки тисяч київських євреїв (були вбиті. — Ред.). Були закреслені долі цілих родин”, — сказав Президент Ізраїлю.

Іцхак Герцог зазначив, що сьогодні світові лідери мають засуджувати будь-які прояви антисемітизму.

“Ми маємо боротися зі злом, із жорстокістю, щоб люди не забували, до чого можуть призвести антисемітизм і расизм. Ми маємо пообіцяти людству з цього місця, що Бабин Яр ніколи більше не повториться”, — наголосив він.

Президент Ізраїлю подякував Главі Української держави та всім, хто причетний до реалізації проекту будівництва меморіалу в Бабиному Яру, за увагу до пам’яті про жертв трагедії.

Промова президента Німеччини

Федеральний Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зі свого боку зазначив, що Друга світова війна принесла багато страждань, відголос яких відчувається досі, і подякував за можливість разом ушанувати пам’ять загиблих. Він наголосив, що хорошого майбутнього не існує без чесної пам’яті.

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“Як Федеральний президент Німеччини стою тут сьогодні перед вами і схиляю голову в глибокому траурі за загиблими. І водночас відчуваю глибоку вдячність за примирення, задля якого ви, шановний пане Президенте Зеленський, українці та нащадки жертв того часу подали руку нам, німцям. Примирення — не те, чого можна вимагати, його можна тільки дарувати. Відчуваю вдячність за тісне партнерство, яке поєднує наші країни сьогодні. Вдячність відчуваю за спільні цінності, які разом сповідуємо: міжнародне право та людська гідність, свобода народів у їхньому політичному самовизначенні й територіальній цілісності. Мирна й безпечна Європа — на цьому фундаменті ми стоїмо й маємо його захищати”, — переконаний Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Нагадаємо

30 вересня історику та досліднику трагедії Бабиного Яру Іллі Левітасу присвоїли звання Героя України.