80 лет после трагедии Бабьего Яра: президенты Украины, Германии и Израиля почтили память погибших

Детали

Кроме того, на мероприятии присутствовали представители парламентов Чехии, Австрии, Литвы и Латвии, специальный представитель по вопросам Холокоста Госдепартамента США Эллен Джермейн, специальный представитель премьер-министра Великобритании лорд Амед Уимблдонский, раввины, лидеры духовенства, послы и представители дипломатического корпуса, а также эксперты, ученые и меценаты со всего мира, которые занимаются темой Холокоста.

Речь Зеленского

“В этом месте нацисты расстреляли более ста тысяч человек, — сказал Владимир Зеленский во время выступления. — В этом месте трудно говорить. На тысячи лет его оккупировала тишина. В этом месте трудно дышать. Тысячи детей сделали здесь последний вздох. В этом месте трудно стоять. Тысячи шаров сбивали с ног убитых именно здесь, в урочище Бабий Яр, что пронизано болью и криком, кровью и смертью. Место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной. Это такое место. 80 лет назад здесь произошли ужасные преступления”.

Глава Украинского государства напомнил, что во время Второй мировой войны в сентябре 1941 года Киев захватили нацисты, а уже через неделю гитлеровцы расстреляли 752 пациентов психиатрической больницы имени Павлова.

“Через два дня, цитата: “всем евреям Киева” предписывалось прибыть сюда. Якобы для отправки поездом на работу в Германию. На самом деле их ждал экспресс, следующий до смерти. У “пассажиров” забрали документы, вещи. Их раздевали, гнали палками до края этого оврага — в пропасть. А дальше — звук затвора. Смертельная скороговорка пулемета. И в вечной темноте первые “вагоны” с невинными жертвами двинулись с этой ужасной “платформы”, — рассказал президент.

Он отметил, что в первые два дня нацисты казнили в Бабьем Яру 33 771 еврея, в основном это были пожилые люди, женщины и дети старше трех лет, а младенцев вообще убивали, не считая.

“Над оврагом день и ночь кружил нацистский самолет, шум которого заглушал выстрелы. Но не смог заглушить страшный стон, который, по словам очевидцев, раздавался над Бабьим Яром еще несколько дней, а земля вздрагивала от конвульсий похороненных заживо”, — добавил глава государства.

В последующие два года нацисты казнили в Бабьем Яру почти все еврейское население Киева, а дальше убивали цыган украинцев, военнопленных, нарушителей порядка.

“Сколько их осталось лежать здесь навсегда? Точно сегодня не скажет никто. На Нюрнбергском процессе говорилось про 100 000 человек. Сегодня новые исследования говорят, что, вероятно, около двухсот тысяч человек. Для нацистов эти тысячи не имели значения, в отличие от всех нас. Потому что каждая новая тысяча жертв — это новая тысяча лет, в которые будет длиться наша боль. Хотя вряд ли вообще время, которое способен его успокоить”, — сказал Глава государства, подчеркнув, что трагедия Бабьего Яра коснулась каждого, ведь это — преступление против человеческого вида.

В то же время Владимир Зеленский выразил убеждение, что Бабий Яр фактически является памятником человеку во всех ее худших и лучших проявлениях.

“Человеку, который стреляет и верит, что поступает правильно. Человеку, который спасает, потому что знает, что поступает правильно. Каждому человеку, в котором есть и черное, и белое. Вопрос: что именно однажды победит?” — сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что нацизм был побежден не только оружием, но и силой человеческой души, гуманизма и милосердия тех, кто выбрал путь человечности. И каждый, кто спасал евреев во времена Холокоста, был удостоен высокого звания Праведника народов мира.

“Среди тех, чьи истории известны, сегодня это звание носят 2659 украинцев. Мы гордимся каждым из них. И всегда будем государством, где главной ценностью является человек, а не идеология”, — подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил всех присутствующих, в том числе международным гостям, прибывшим в Украину разделить общая боль в 80-ю годовщину страшной трагедии Бабьего Яра.

“Это — доказательство единства наших взглядов. Если угодно — тест на единомышленников. Как по мне, мы составили его успешно”, — заявил Президент Украины, отметив символизм того, что сегодня здесь присутствуют лидеры Израиля и Германии.

Глава государства подчеркнул, что Бабий Яр — это общая трагедия еврейского и украинского народов. По его словам, были времена, когда эту черную страницу пытались замолчать, не замечать. И настало время, когда о Бабьем Яре начали говорить, впрочем, ничего не делали.

“Было много заявлений, много обещаний, презентаций, концепций, а в сумме — много лет без достойного мемориального комплекса в этом месте. Я счастлив, что после споров, препятствий, различных „но“ мы начали двигаться. Государство совместно с общественностью, Мемориальным центром Холокоста „Бабий Яр“, инвесторами, историками, учеными, архитекторами и многими другими экспертами начали процесс, когда Мемориальный комплекс и Национальный историко-мемориальный заповедник „Бабий Яр“ будут наконец созданы”, — сказал Президент Украины.

По его словам, через несколько лет появляющиеся здесь, станут частью единого масштабного комплекса памяти о Бабьем Яре, который позволит “сполна ощутить ужас, боль и страдания, которые приносят человечеству нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость”.

“К сожалению, это не поможет убитым здесь, но поможет живым — тем, кто об этом будет знать. Помнить. Передать детям и внукам. Чтобы, когда мы попадем в следующий виток спирали, по которой развивается цивилизация, у всех нас не было ни одного перекрестка. Чтобы у всех нас был один путь — путь человека, который все мы выберем с глубоким уважением к памяти всех жертв Бабьего Яра, Холокоста, Второй — и очень верю — последней мировой войны. Ради мирного и счастливого будущего наших детей. Ради мирного и счастливого будущего детей наших детей ... Всех последующих поколений на планете Земля”, — отметил Владимир Зеленский.

Речь президента Израиль

Лидер еврейского государства Ицхак Герцог отметил, что в Бабьем Яру произошла страшная трагедия в истории еврейского народа.

“В течение двух суток здесь работали пулеметы. Десятки тысяч киевских евреев (были убиты. — Ред.). Были зачеркнуты судьбы целых семей”, — сказал Президент Израиля.

Ицхак Герцог отметил, что сегодня мировые лидеры осуждают любые проявления антисемитизма.

“Мы должны бороться со злом, с жестокостью, чтобы люди не забывали, к чему могут привести антисемитизм и расизм. Мы пообещать человечеству с этого места, что Бабий Яр никогда больше не повторится”, — подчеркнул он.

Президент Израиля поблагодарил главу украинского государства и всем, кто причастен к реализации проекта строительства мемориала в Бабьем Яру, за внимание к памяти о жертвах трагедии.

Речь президента Германии

Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер со своей стороны отметил, что Вторая мировая война принесла много страданий, отзвук которых ощущается до сих пор, и поблагодарил за возможность вместе почтить память погибших. Он отметил, что хорошего будущего не существует без честной памяти.

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“Как Федеральный президент Германии стою здесь сегодня перед вами и склоняю голову в глубоком трауре по погибшим. И в то же время чувствую глубокую благодарность за примирение, ради которого вы, уважаемый господин Президент Зеленский, украинцы и потомки жертв того времени подали руку нам, немцам. Примирение — не то, чего можно требовать, его можно только дарить. Чувствую благодарность за тесное партнерство, которое объединяет наши страны сегодня. Благодарность чувствую за общие ценности, которые вместе исповедуем: международное право и человеческое достоинство, свобода народов в их политическом самоопределении и территориальной целостности. Мирная и безопасная Европа — на этом фундаменте мы стоим и должны его защищать”, — убежден Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним

30 сентября историку и исследователю трагедии Бабьего Яра Ильи Левитасу присвоили звание Героя Украины.