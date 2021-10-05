Посол України у Берліні виступив з критикою політики пам'яті Німеччини, яка "ігнорує жертви українців у Другій світовій"

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“Те, що президент своїм візитом вшанує у Києві пам’ять жертв Бабиного Яру, а також у Корюківці — як мінімум 8 млн українських загиблих у війні, — добрий жест. Але це, звичайно, тільки перший крок на дуже довгому шляху до історичного примирення між Україною і Німеччиною”, — сказав дипломат.

Одночасно він заявив, що його країна, як і раніше, “майже повністю відсутня в топографії німецької пам’яті” про війну. “Наші величезні жертви як і раніше не помічають німецькі політики і громадськість”, — повідомив Мельник.

Посол вказав на результати недавнього опитування, згідно з якими 61% українців виступають за те, щоб Київ зажадав репарацій від Берліна за злочини нацистів. “У Києві по праву очікують від німецьких політиків того, що будуть винесені, нарешті, правильні уроки з цієї темної історії минулого і Україну інтегрують як в ЄС, так і в НАТО”, — заявив він.

Контекст

Штайнмаєр відвідає в середу спочатку Корюківку (місто у Чернігівській області), потім прийме в Києві участь у центральній церемонії пам’яті жертв Бабиного Яру.

Мельник неодноразово піддавав критиці те, що загиблі у Другій світовій війні українці ототожнюються з жертвами Радянського Союзу.