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Посол Украины в Берлине выступил с критикой политики памяти Германии, "игнорирующей жертвы украинцев во Второй мировой"

Посол Украины в Берлине выступил с критикой политики памяти Германии, "игнорирующей жертвы украинцев во Второй мировой"

Киев  •  УНН

 • 27172 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что немецкие политики и общественность забывают об украинских жертвах Второй мировой войны. Об этом он сказал в опубликованном во вторник интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину, намеченного на 6 октября, пишет УНН.

Детали

“То, что президент своим визитом почтит в Киеве память жертв Бабьего Яра, а также в Корюковке — как минимум 8 млн украинских погибших в войне, — добрый жест. Но это, конечно, только первый шаг на очень длинном пути к историческому примирению между Украиной и Германией”, — сказал дипломат.

Одновременно он заявил, что его страна, как и прежде, “почти полностью отсутствует в топографии германской памяти” о войне. “Наши огромные жертвы по-прежнему не замечают немецкие политики и общественность”, — сообщил Мельник.

Посол указал на результаты недавнего опроса, согласно которым 61% украинцев выступают за то, чтобы Киев потребовал репараций от Берлина за преступления нацистов. “В Киеве по праву ожидают от немецких политиков того, что будут вынесены, наконец, правильные уроки из этой темной истории прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО”, — заявил он.

Контекст

Штайнмайер посетит в среду сначала Корюковку (город в Черниговской области), затем примет в Киеве участие в центральной церемонии памяти жертв Бабьего Яра.

Мельник неоднократно подвергал критике то, что погибшие во Второй мировой войне украинцы отождествляются с жертвами Советского Союза.

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