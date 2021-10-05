Президент Ізраїлю прибув до Києва

Цитата

“Я щойно прилетів у Київ для початку державного візиту. Єврейський народ має тут славне минуле, але також важку і болісну історію. Завтра я візьму участь у важливій церемонії відкриття Центру пам’яті жертв Голокосту в Києві, що присвячена 80-й річниці трагедії Бабиного Яру”, — написав глава держави.

Деталі

Герцога в Україні зустрічали, поміж інших, дівчата з паляницею у традиційному українському вбранні.

Раніше президент Ізраїлю писав, що має намір в Україні взяти участь в заходах з президентом і прем’єр-міністром України і президентом Німеччини.

נחתתי כרגע בקייב לתחילתו של ביקור ממלכתי באוקראינה. לעם היהודי יש כאן עבר מפואר, אך גם היסטוריה קשה וכואבת. מחר אשתתף בטקס החשוב לחניכת המרכז להנצחת השואה בקייב, בציון 80 שנים לטבח באבי יאר. pic.twitter.com/8BFBQFHUxD

Додамо

За даними Офісу Президента, 5 жовтня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Держави Ізраїль Іцхака Герцога, який перебуватиме в нашій країні з державним візитом.



6 жовтня о 19:00 Президент України Володимир Зеленський візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Доповнення

Вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру розпочалося 29 вересня. Офіційні заходи з вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру тривають в Україні до 6 жовтня.