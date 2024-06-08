8 червня: Всесвітній день океанів, День народження пилососа

Сьогодні, восьмого червня у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня океанів. Подія була започаткована рішенням Генасамблеї ООН у 2008 році, пише УНН.

Океани займають більше 70% площі Землі, у них мешкають 80% усіх біологічних організмів на планеті. При цьому, на думку вчених, дві третини з них не досліджені.

Океани виробляють половину кисню та поглинають три чверті вуглекислого газу. Вони є невід’ємною складовою протидії кліматичним загрозам.

Океани вважаються основним джерелом білка для понад мільярда людей у всьому світі. За оцінками деяких науковців, до 2030 року 40 мільйонів людей на нашій планеті будуть зайняті у різноманітних сферах життєдіяльності, як так чи інакше пов’язані з океанами.

Водночас, вчені б’ють на сполох через те, що у волах океанів 90% популяцій великої риби виснажені, а 50% коралових рифів зруйновані.

Також восьмого червня можна відзначити День народження незамінного побутового приладу – пилососа.

Вважається, що саме восьмого червня 1869 року американський винахідних Айвз Макгаффні запатентував перший пилосос, який працював на ручному ремінному приводі.

У 1901 році британець Х’юберт Сесіл Бут запатентував перший пилосос, який працював від електромотора.

Перші пилососи були не надто зручними у користуванні, громіздкими та гучними.

З 1986 року традиційно у другу суботу червня відзначається Всесвітній день ляльок.

За задумом засновниці події, американки Мілдрид Сілі, вона не стільки про самі іграшки, а про те, що вони можуть дарувати радість, тепло, доброту та взаєморозуміння. Тому, в цей день прийнято дарувати ляльок, організовувати різноманітні виставки тощо.

Ще сьогодні можна відзначити неофіційний день домогосподарки та домохазяїна, в Україні у другу суботу червня своє професійне свято відзначають працівники меблевої промисловості.

З 2000 року, за ініціативи німецьких медиків, восьмого червня відзначається Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку.

Існує понад 120 видів пухлин головного мозку та центральної нервової системи. Вони можуть бути злоякісними. або доброякісними. Такі пухлини розвиваються з різних типів клітин та мають різні варіанти лікування.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Теодора Тирона, який жив у ІІІ столітті.

Теодор служив у римському війську. За відмову брати участь у язичницьких обрядах Теодора схопили, довго катували, а потім вирішили спалити живцем.

Вважається, що Теодор помер від болю, але тіло його залишилося неушкодженим, що і стало символом святості чоловіка.

Мощі святого Теодора Тирона у ІХ столітті були перенесені до Константинополя.

Іменини восьмого червня святкують Федір Костянтин, Павло.