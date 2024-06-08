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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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8 июня: Всемирный день океанов, день рождения пылесоса

8 июня: Всемирный день океанов, день рождения пылесоса

Киев  •  УНН

8 июня 2024, 03:11  •  18978 просмотра

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Сегодня, восьмого июня во многих странах мира проходят разнообразные мероприятия по случаю Всемирного дня океанов. Событие было начато решением Генассамблеи ООН в 2008 году. Океаны занимают более 70% площади земли, в них обитают 80% всех биологических организмов на планете.

Сегодня, восьмого июня во многих странах мира проходят разнообразные мероприятия по случаю Всемирного дня океанов. Событие было начато решением Генассамблеи ООН в 2008 году, пишет УНН.

Океаны занимают более 70% площади земли, в них обитают 80% всех биологических организмов на планете. При этом, по мнению ученых, две трети из них не исследованы.

Океаны производят половину кислорода и поглощают три четверти углекислого газа. Они являются неотъемлемой составляющей противодействия климатическим угрозам.

Океаны считаются основным источником белка для более чем миллиарда человек во всем мире. По оценкам некоторых ученых, к 2030 году 40 миллионов человек на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ будут заняты в различных сферах жизнедеятельности, как так или иначе связанные с океанами.

В то же время, ученые бьют тревогу из-за того, что в волах океанов 90% популяций крупной рыбы истощены, а 50% коралловых рифов разрушены.

Также восьмого июня можно отметить День рождения незаменимого бытового прибора – пылесоса.

Считается, что именно восьмого июня 1869 года американский изобретатель Авз Макгаффни запатентовал первый пылесос, который работал на ручном ременном приводе.

В 1901 году британец Хьюберт Сесил Бут запатентовал первый пылесос, который работал от электромотора.

Первые пылесосы были не слишком удобными в использовании, громоздкими и громкими.

С 1986 года традиционно во вторую субботу июня отмечается Всемирный день кукол.

По замыслу основательницы события, американки Милдред Сили, она не столько о самих игрушках, а о том, что они могут дарить радость, тепло, доброту и взаимопонимание. Поэтому, в этот день принято дарить кукол, организовывать разнообразные выставки и тому подобное.

Что сегодня можно отметить неофициальный день домохозяйки и домохазяина, в Украине во вторую субботу июня свой профессиональный праздник отмечают работники мебельной промышленности.

С 2000 года, по инициативе немецких медиков, восьмого июня отмечается Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга.

Существует более 120 видов опухолей головного мозга и центральной нервной системы. Они могут быть злокачественными. или доброкачественными. Такие опухоли развиваются из разных типов клеток и имеют разные варианты лечения.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Теодора Тирона, жившего в III веке.

Теодор служил в римском войске. За отказ участвовать в языческих обрядах Теодора схватили, долго пытали, а потом решили сжечь заживо.

Считается, что Теодор умер от боли, но тело его осталось невредимым, что и стало символом святости мужа.

Мощи святого Теодора Тирона в девятом веке были перенесены в Константинополь.

Именины восьмого июня празднуют Федор Константин, Павел.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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