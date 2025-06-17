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78 бойових зіткнень на фронті: окупанти найактивніше діють на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Протягом доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, де ворог здійснив 29 спроби прорвати оборону. Сили оборони відбивають атаки на інших напрямках.

78 бойових зіткнень на фронті: окупанти найактивніше діють на Покровському напрямку

З початку цієї доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, з яких п’ять продовжуються. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши вісім керованих авіабомб, а також здійснив 132 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили атаку противника поблизу населеного пункту Довгеньке.

На Куп’янському напрямку російські окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу Липового та в бік Ольгівки, Шандриголового та Серебрянського лісу. Чотири бойових зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили сім атак противника в районі Курдюмівки та в бік Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій в бік Щербинівки та Яблунівки. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника, один бій триває досі. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Коптєве, Разіне.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко. Сили оборони успішно відбили 10 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивають ворожу атаку поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Успенівка, Малинівка та Полтавка.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.

На решті напрямків – без особливих змін, резюмували в Генштабі.

Половина боїв - на Покровському та Північно-Слобожанському і Курському напрямках: карта від Генштабу17.06.25, 09:59 • 2634 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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