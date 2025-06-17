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78 боевых столкновений на фронте: оккупанты наиболее активно действуют на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 568 просмотра

В течение суток на фронте произошло 78 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении, где враг совершил 29 попыток прорвать оборону. Силы обороны отбивают атаки на других направлениях.

78 боевых столкновений на фронте: оккупанты наиболее активно действуют на Покровском направлении

С начала этих суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. На Покровском направлении российские захватчики предприняли 29 попыток оттеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, из которых пять продолжаются. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив восемь управляемых авиабомб, а также совершил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили атаку противника вблизи населенного пункта Довгенькое.

На Купянском направлении российские оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи Липового и в сторону Ольговки, Шандриголового и Серебрянского леса. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбивают атаку противника в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь атак противника в районе Курдюмовки и в сторону Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в сторону Щербиновки и Яблоновки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 29 попыток оттеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Горехово, Новопавловка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 28 атак противника, один бой продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Коптево, Разине.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Одрадное, Вольное Поле, Богатырь и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко. Силы обороны успешно отразили 10 вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбивают вражескую атаку вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка и Полтавка.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Половина боев - на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях: карта от Генштаба17.06.25, 09:59 • 2640 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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