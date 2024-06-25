7 загиблих та 49 поранених - наслідки масованих обстрілів рф Донеччини
Київ • УНН
7 мирних жителів загинули і 49 отримали поранення внаслідок масованих російських обстрілів у Донецькій області 24 червня.
Внаслідок масованих атак армії рф по населених пунктах Донецької області 24 червня загинули 7 мирних жителів, ще 49 отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 24 червня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Слов'янську, 1 у Кураховому і Торецьку. Ще 49 людей в області за добу дістали поранення
Як підкреслив очільник ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині через обстріли окупантів загинули 2022 людини, ще 5139 травмувались. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, атака рф на Покровськ стала одною з найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час.