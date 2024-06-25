В результате массированных атак армии рф по населенным пунктам Донецкой области 24 июня погибли 7 мирных жителей, еще 49 получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 24 июня россияне убили 7 жителей Донецкой области: 5 в Славянске, 1 в Курахово и Торецке. Еще 49 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

Как подчеркнул глава ОВА, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибли 2022 человека, еще 5139 травмировались. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, атака рф на Покровск стала одним из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время.