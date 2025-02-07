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67 бойових зіткнень на фронті: яка ситуація на Покровському напрямку та на Курщині

67 бойових зіткнень на фронті: яка ситуація на Покровському напрямку та на Курщині

Київ • УНН

 • 28392 перегляди

За добу відбулося 67 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 17 атак. В операційній зоні на Курщині українські сили відбили 13 атак та зазнали 18 авіаударів з 25 КАБ.

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за сьогодні відбили 13 атак російських загарбників, а на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Загризового та Лозової. Чотири боєзіткнення закінчилися, ще три – тривають дотепер. Ворог завдав авіаударів некерованими ракетами по Зеленому Гаю та Піщаному.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка та Ямполівка. На даний час одна атака триває.

На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське противник двічі атакував позиції наших військ, наразі триває одне боєзіткнення.

Сили оборони відбивають дві атаки росіян поблизу Часового Яру на Краматорському напрямку. По Краматорську ворог вдарив КАБами.

На Торецькому напрямку противник атакував вісім разів в районі Торецька. Дотепер ще точаться чотири боєзіткнення. На даний час відомо про дев’ять керованих авіаційних бомб, які авіація противника скинула на Костянтинівку, Дружківку та Олексіїво-Дружківку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 15 атак, два боєзіткнення - досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Окупант завдавав авіаударів по районах Філії та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших військ, намагались прорватися в напрямку Костянтинополя, одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ударів КАБами зазнав населений пункт Розлив.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів по Новодарівці та Гуляйполю.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за сьогодні відбили 13 атак російських загарбників, ще п’ять атак тривають. Противник завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 25 КАБ, також здійснив 262 обстріли.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Генштаб показав оновлену карту бойових дій: понад половина боїв - на двох напрямках07.02.25, 08:46 • 25013 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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