67 боевых столкновений на фронте: какая ситуация на Покровском направлении и на Курщине

ukenru
Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
14:19 • 16089 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
11:29 • 91864 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
09:05 • 94467 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 114089 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 108835 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 138814 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 138998 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 140525 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 136629 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 126550 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

7 февраля, 05:33 • 101291 просмотра
Погода в Украине 7 февраля: где ожидается снег и какие будут температуры

Погода в Украине 7 февраля: где ожидается снег и какие будут температуры

7 февраля, 05:52 • 37131 просмотра
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

7 февраля, 07:00 • 87446 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 111913 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

12:55 • 50560 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

14:36 • 700 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

12:55 • 50560 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

11:29 • 91843 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 180085 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 192806 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 114088 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 111913 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 106227 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 111695 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

6 февраля, 14:59 • 115426 просмотра
Актуальное
67 боевых столкновений на фронте: какая ситуация на Покровском направлении и на Курщине

67 боевых столкновений на фронте: какая ситуация на Покровском направлении и на Курщине

Киев  •  УНН

 • 2389 просмотра

Read in English

За сутки произошло 67 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 17 атак. В операционной зоне на Курщине украинские силы отбили 13 атак и получили 18 авиаударов из 25 КАБ.

С начала суток на фронте произошло 67 боевых столкновений. В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за сегодня отбили 13 атак российских захватчиков, а на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку Загрызово и Лозовой. Четыре боестолкновения закончились, еще три - продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по Зеленому Гаю и Песчаному.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка и Ямполовка. В настоящее время одна атака продолжается.

На Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское противник дважды атаковал позиции наших войск, сейчас продолжается одно боестолкновение.

Силы обороны отражают две атаки россиян вблизи Часового Яра на Краматорском направлении. По Краматорску враг ударил КАБами.

На Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка. До сих пор еще продолжаются четыре боестолкновения. В настоящее время известно о девяти управляемых авиационных бомбах, которые авиация противника сбросила на Константиновку, Дружковку и Алексеево-Дружковку.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 15 атак, два боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Оккупант наносил авиаудары по районам Филии и Алексеевки.

На Новопавловском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Ударам КАБами подвергся населенный пункт Разлив.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по Новодаровке и Гуляйполю.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за сегодня отбили 13 атак российских захватчиков, еще пять атак продолжаются. Противник нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 25 КАБ, также совершил 262 обстрела.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Генштаб показал обновленную карту боевых действий: более половины боев - на двух направлениях07.02.25, 08:46 • 21116 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

Обратиться по вопросам размещения рекламы