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57 боїв з початку доби: майже половина - на Покровському напрямку та курщині

Київ • УНН

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З початку доби відбулося 57 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. На Покровському напрямку та в Курській області зафіксовано найбільшу кількість атак - 13 на кожному з напрямків.

57 боїв з початку доби: майже половина - на Покровському напрямку та курщині

57 боїв сталося на фронті з початку доби, майже половина - на Покровському напрямку та на курщині, повідомили у зведенні на 16 годину 3 березня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Агресор надалі не відмовляється від своїх планів щодо окупації території України, створює тиск на позиції наших підрозділів. Сили оборони України вживають заходів щодо зриву дій противника, завдають втрат у живій силі та техніці. Загалом, від початку доби відбулося 57 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Зарічне, Порозок, Середина-Буда та Кучерівка Сумської області; Мхи Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог намагався просунутися у бік Бочкового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів атакувала поблизу Новолюбівки та Ямполівки. Два боєзіткнення тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів авіабомбами по Ставках та Новоєгорівці.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили ворожу атаку в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають два штурми окупантів поблизу Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку противник атакував в районі Торецька, здійснив сім спроб покращити своє положення, три боєзіткнення на даний час тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Котлине та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, два боєзіткнення досі тривають. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Покровська, Миролюбівки та Удачного, скинувши три авіабомби.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи шість разів атакували позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Скудного, три атаки тривають дотепер. Зазнали ударів керованими авіабомбами Бурлацьке та Воскресенка.

Сьогодні ворог бив керованими авіаційними бомбами по Гуляйполю та Зеленому Полю на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, ворог намагається просунутись в напрямку Степового та поблизу Нестерянки.

На Куп’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, перманентно здійснює обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів, задіює ударні БпЛА, проводить розвідку.

"В Курській області українські оборонці відбили 13 атак загарбників. Також противник завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому сім КАБ, здійснив 190 артилерійських обстрілів. На даний час бої тривають у трьох локаціях", - ідеться у зведенні.

109 боїв на фронті, найбільше - на курщині: карта від Генштабу03.03.25, 08:19 • 25689 переглядiв

Юлія Шрамко

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