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57 боев с начала суток: почти половина - на Покровском направлении и курщине

Киев • УНН

 • 14692 просмотра

С начала суток произошло 57 боевых столкновений на различных направлениях фронта. На Покровском направлении и в Курской области зафиксировано наибольшее количество атак - 13 на каждом из направлений.

57 боев с начала суток: почти половина - на Покровском направлении и курщине

57 боев произошло на фронте с начала суток, почти половина - на Покровском направлении и на курщине, сообщили в сводке на 16 часов 3 марта в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Агрессор по-прежнему не отказывается от своих планов по оккупации территории Украины, создает давление на позиции наших подразделений. Силы обороны Украины принимают меры по срыву действий противника, наносят потери в живой силе и технике. В целом, с начала суток произошло 57 боевых столкновений.

- сообщили в Генштабе.

В результате циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Заречное, Порозок, Средина-Буда и Кучеровка Сумской области; Мхи Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг пытался продвинуться в сторону Бочкового, получил отпор.

На Лиманском направлении захватническая армия девять раз атаковала вблизи Новолюбовки и Ямполовки. Два боя продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары авиабомбами по Ставкам и Новоегоровке.

На Сиверском направлении украинские воины отбили вражескую атаку в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают два штурма оккупантов поблизости Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении противник атаковал в районе Торецка, осуществил семь попыток улучшить свое положение, три боестолкновения в данный момент продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 13 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Лысовка, Проминь, Даченское, Котлине и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 11 атак, два боя все еще продолжаются. Враг нанес авиационные удары в районах Покровска, Миролюбовки и Удачного, сбросив три авиабомбы.

Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения шесть раз атаковали позиции наших войск вблизи Константинополя и Скудного, три атаки продолжаются до сих пор. Под ударами управляемых авиабомб оказались Бурлацкое и Воскресенка.

Сегодня враг бил управляемыми авиационными бомбами по Гуляйполю и Зеленому Полю на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении продолжаются два боя, враг пытается продвинуться в направлении Степового и вблизи Нестерянки.

На Купянском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, перманентно осуществляет обстрелы позиций Сил обороны и населенных пунктов, задействует ударные БПЛА, проводит разведку.

"В Курской области украинские защитники отразили 13 атак захватчиков. Также противник нанес шесть авиационных ударов, сбросив при этом семь КАБ, осуществил 190 артиллерийских обстрелов. На данный момент бои продолжаются в трех локациях", - говорится в сводке.

109 боев на фронте, больше всего - на курщине: карта от Генштаба03.03.25, 08:19 • 25688 просмотров

Юлия Шрамко

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