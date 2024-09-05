26 пацієнтів після ракетного удару рф залишаються у лікарнях Львова
Київ • УНН
У лікарнях Першого медоб'єднання Львова перебуває 26 пацієнтів після ракетного обстрілу РФ, 10 з них у важкому стані. За добу поступило 54 пацієнти, 28 з яких вже повернулись додому.
У лікарнях Першого медоб'єднання Львова перебуває 26 пацієнтів після ракетного удару рф, 10 з них - у тяжкому стані, повідомили "Суспільне" у пресслужбі Першого ТМО Львова, пише УНН.
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"Станом на 9:00 ранку 5 вересня у лікарнях Першого медоб’єднання Львова перебуває 26 пацієнтів після ракетного обстрілу рф. Десятеро з них – у тяжкому стані перебуває у відділеннях інтенсивної терапії", - повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.
Загалом за попередню добу до медзакладів медоб'єднання у місті, як вказано, поступило 54 пацієнти. 28 із них повернулись додому після того, як отримали необхідну медичну допомогу.
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