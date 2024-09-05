26 пациентов после ракетного удара рф остаются в больницах Львова

В больницах Первого медобъединения Львова находится 26 пациентов после ракетного удара рф, 10 из них - в тяжелом состоянии, сообщили "Суспільне" в пресс-службе Первого ТМО Львова, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 9:00 утра 5 сентября в больницах Первого медобъединения Львова находится 26 пациентов после ракетного обстрела рф. Десять из них - в тяжелом состоянии находится в отделениях интенсивной терапии", - сообщили в пресс-службе Первого ТМО Львова.

Всего за предыдущие сутки в медучреждения медобъединения в городе, как указано, поступило 54 пациента. 28 из них вернулись домой после того, как получили необходимую медицинскую помощь.

Во Львове завершены спасательные работы после обстрела рф: 7 погибших, среди которых двое детей. 53 пострадавших