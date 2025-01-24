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24 січня: світ відзначає Міжнародний день освіти та день ескімо

24 січня: світ відзначає Міжнародний день освіти та день ескімо

Київ • УНН

 • 32765 перегляди

24 січня світ відзначає Міжнародний день освіти та день ескімо. Також сьогодні віряни вшановують пам'ять Ксенії Римської. Кожне свято має свою унікальну історію та традиції святкування.

Сьогодні, 24 січня, у світі відзначають свято, яке об’єднує всіх поціновувачів солодкого — Міжнародний день ескімо, пише УНН.

Ескімо було винайдено у 1920 році американським кондитером Крістіаном Нельсоном, який запатентував морозиво на паличці, покрите шоколадною глазур’ю. Але є думка, що вже в Стародавньому Римі імператор Нерон дозволяв собі подібний холодний десерт.

Але після Нельсона цей десерт одразу здобув популярність і став одним із найвідоміших видів морозива у світі. У цей день виробники морозива організовують акції, дегустації та знижки, а любителі ескімо насолоджуються своїм улюбленим десертом. Деякі ресторани навіть пропонують авторські варіації цього морозива, додаючи святкової атмосфери.

Віряни ж 24 січня вшановують пам’ять преподобної Ксенії Римської – свято, яке пов’язане з ім’ям християнської подвижниці V століття. Ксенія Римська залишила багатство та світське життя, присвятивши себе служінню Богу. Її життя стало прикладом смирення та духовної відданості. У православній традиції цей день відзначається богослужіннями, молитвами та читанням житія святої. Люди звертаються до Ксенії, просячи захисту від бід, допомоги в життєвих випробуваннях та зцілення. У храмах також часто згадують історії про її чудотворну допомогу нужденним.

Міжнародний день освіти, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2018 році, теж щороку відзначається 24 січня. Це свято було засноване з метою підкреслити важливість доступу до якісної освіти для всіх людей, адже саме вона є ключем до рівності, соціального прогресу та сталого розвитку. У цей день організовуються освітні форуми, лекції та дискусії, спрямовані на розв'язання актуальних проблем освіти у світі.

У школах, університетах та освітніх закладах проводяться тематичні заходи, спрямовані на привернення уваги до необхідності навчання в умовах сучасних викликів.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Суспільство
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