24 січня: світ відзначає Міжнародний день освіти та день ескімо

Сьогодні, 24 січня, у світі відзначають свято, яке об’єднує всіх поціновувачів солодкого — Міжнародний день ескімо, пише УНН.

Ескімо було винайдено у 1920 році американським кондитером Крістіаном Нельсоном, який запатентував морозиво на паличці, покрите шоколадною глазур’ю. Але є думка, що вже в Стародавньому Римі імператор Нерон дозволяв собі подібний холодний десерт.

Але після Нельсона цей десерт одразу здобув популярність і став одним із найвідоміших видів морозива у світі. У цей день виробники морозива організовують акції, дегустації та знижки, а любителі ескімо насолоджуються своїм улюбленим десертом. Деякі ресторани навіть пропонують авторські варіації цього морозива, додаючи святкової атмосфери.

Віряни ж 24 січня вшановують пам’ять преподобної Ксенії Римської – свято, яке пов’язане з ім’ям християнської подвижниці V століття. Ксенія Римська залишила багатство та світське життя, присвятивши себе служінню Богу. Її життя стало прикладом смирення та духовної відданості. У православній традиції цей день відзначається богослужіннями, молитвами та читанням житія святої. Люди звертаються до Ксенії, просячи захисту від бід, допомоги в життєвих випробуваннях та зцілення. У храмах також часто згадують історії про її чудотворну допомогу нужденним.

Міжнародний день освіти, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2018 році, теж щороку відзначається 24 січня. Це свято було засноване з метою підкреслити важливість доступу до якісної освіти для всіх людей, адже саме вона є ключем до рівності, соціального прогресу та сталого розвитку. У цей день організовуються освітні форуми, лекції та дискусії, спрямовані на розв'язання актуальних проблем освіти у світі.

У школах, університетах та освітніх закладах проводяться тематичні заходи, спрямовані на привернення уваги до необхідності навчання в умовах сучасних викликів.