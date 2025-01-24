24 января: мир отмечает Международный день образования и день эскимо

Сегодня, 24 января, в мире отмечают праздник, который объединяет всех ценителей сладкого - Международный день эскимо, пишет УНН.

Эскимо было изобретено в 1920 году американским кондитером Кристианом Нельсоном, который запатентовал мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Но есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт.

Но после Нельсона этот десерт сразу обрел популярность и стал одним из самых известных видов мороженого в мире. В этот день производители мороженого организовывают акции, дегустации и скидки, а любители эскимо наслаждаются своим любимым десертом. Некоторые рестораны даже предлагают авторские вариации этого мороженого, добавляя праздничной атмосферы.

Верующие же 24 января чтят память преподобной Ксении Римской - праздник, который связан с именем христианской подвижницы V века. Ксения Римская оставила богатство и светскую жизнь, посвятив себя служению Богу. Ее жизнь стала примером смирения и духовной преданности. В православной традиции этот день отмечается богослужениями, молитвами и чтением жития святой. Люди обращаются к Ксении, прося защиты от бед, помощи в жизненных испытаниях и исцеления. В храмах также часто вспоминают истории о ее чудотворной помощи нуждающимся.

Международный день образования, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году, тоже ежегодно отмечается 24 января. Этот праздник был учрежден с целью подчеркнуть важность доступа к качественному образованию для всех людей, ведь именно оно является ключом к равенству, социальному прогрессу и устойчивому развитию. В этот день организуются образовательные форумы, лекции и дискуссии, направленные на решение актуальных проблем образования в мире.

В школах, университетах и образовательных учреждениях проводятся тематические мероприятия, направленные на привлечение внимания к необходимости обучения в условиях современных вызовов.