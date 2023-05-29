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20-річний нацгвардієць "Покемон" вдруге за місяць збив російську ракету над Києвом

20-річний нацгвардієць "Покемон" вдруге за місяць збив російську ракету над Києвом

Київ • УНН

 • 650938 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Боєць із псевдонімом "Покемон" 1-ї президентської бригади Нацгвардії "Буревій" на світанку знешкодив другу за місяць ворожу ракету із ПЗРК "Ігла-1". Зенітник зазначає, що цього разу було складніше, пише УНН з посиланням на Telegram бригади. 

Деталі

В ніч на 29 травня ворог намагався завдати чергового масованого ракетного удару по столиці. Однак всі повітряні цілі були виявлені та знешкоджені українськими силами ППО.

"Так одну з ракет збив той самий "Покемон", солдат зенітно ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Буревій" - інформує бригада.

Зазначається, що на 9 травня, він знешкодив ворожу ракету неподалік від Києва. На світанку о 3:20 із тої самої зброї ПЗРК "Ігла-1" боєць зробив свій вже другий результативний постріл.

"На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше", - поділився враженнями "Покемон".

"Отже, підсумки такі: з різницею всього лише у 20 днів 20-річний герой збиває 2 ворожі ракети. Так тримати, друже!", - додається в повідомленні.

Доповнення

Російські війська у ніч на 29 травня випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 ударних дронів типу Shahed, з них знищено 37 крилатих ракет і 29 "шахедів". Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. З його слів, протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід».

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