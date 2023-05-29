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20-летний нацгвардеец "Покемон" второй раз за месяц сбил российскую ракету над Киевом

20-летний нацгвардеец "Покемон" второй раз за месяц сбил российскую ракету над Киевом

Киев • УНН

 • 650936 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Боец с псевдонимом "Покемон" 1-й президентской бригады Нацгвардии "Буревий" на рассвете обезвредил вторую за месяц вражескую ракету из ПЗРК "Игла-1". Зенитчик отмечает, что на этот раз было сложнее, пишет УНН со ссылкой на Telegram бригады. 

Детали

В ночь на 29 мая враг пытался нанести очередной массированный ракетный удар по столице. Однако все воздушные цели были обнаружены и обезврежены украинскими силами ПВО.

"Так одну из ракет сбил тот самый "Покемон", солдат зенитно ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Буревий" - информирует бригада.

Отмечается, что 9 мая, он обезвредил вражескую ракету неподалеку от Киева. На рассвете в 3:20 из того же оружия ПЗРК "Игла-1" боец сделал свой уже второй результативный выстрел.

"На этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше чем в первый раз", — поделился впечатлениями "Покемон".

"Итак итоги таковы: с разницей всего лишь в 20 дней 20-летний герой сбивает 2 вражеские ракеты. Так держать, друг!", — добавляется в сообщении.

Дополнение

Российские войска в ночь на 29 мая выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов типа Shahed, из них уничтожено 37 крылатых ракет и 29 "шахедов". Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил: «Центр», «Восток», «Юг» и «Запад».

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