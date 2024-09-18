18 вересня: Всесвітній день моніторингу якості води, День бамбука

Сьогодні, 18 вересня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня моніторингу якості води, пише УНН.

За оцінками фахівців, близько 50% жителів нашої планети регулярно вживають забруднену питну воду. Це пов’язано із тим, що близько 70% промислових відходів на Землі щороку скидається саме у воду. І це при тому, що лише близько 3% води на планеті є прісною, тобто придатною для пиття.

Одне із завдань сьогоднішньої події – звернути увагу урядів та суспільства на те, що у багатьох регіонах світу водогони та водоочисні споруди перебувають у незадовільному стані або взагалі відсутні. Через це відбувають спалахи інфекційних хвороб, що призводить до великої кількості смертей.

Любителі флори сьогодні можуть долучитися до Дня бамбука, який був започаткований у Таїланді в 2009 році.

Бамбук - це рослина з родини злакових. За добу бамбук виростає приблизно на один метр. Межа міцності цієї рослини більше ніж у сталі. Вважається, що бамбуковий гай виробляє на 35% більше кисню, ніж гай звичайних дерев.

Бамбук широко використовують у текстильній промисловості. Нині його все частіше застосовують при виробництві паперу, меблів, музичних інструментів, і навіть у будівництві.

Шанувальники літератури сьогодні відзначають Міжнародний день читання електронних книг.

Прототип автоматизованого пристрою для читання у 1949 році винайшла звичайна вчителька іспанської мови Анхела Руїс Роблес. Однак, він так і не був запущений у масове виробництво.

Лише наприкінці ХХ століття почали масово з’являтися різноманітні компактні пристрої для читання книг в електронному форматі.

Сьогоднішня подія покликана показати переваги електронних книг перед паперовими, зокрема, більшу доступність. Також цей день є нагадуванням, що для розповсюдження електронних книг не потрібно вирубувати тисячі гектарів дерев для виробництва паперу.

З 2020 року за ініціативи Організації Об’єднаних Націй 18 вересня проводяться різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня рівної оплати праці.

Його основна мета – сприяти подоланню гендерного розриву в оплаті праці.

За оцінками фахівців, у світі розрив у заробітній платі між чоловіками та жінками коливається в межах 37%.У 2020 році в Європейському Союзі валовий погодинний заробіток жінок був у середньому на 13% нижчим, ніж у чоловіків.

Ще дві сьогоднішні події пов’язані з роботою та бізнесом – Всесвітній день корпоративної культури та День менеджера з персоналу.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучениць Ірини та Софії.

Жінки жили у ІІІ столітті на території сучасного Єгипту, тоді коли імператор Авреліан посилив гоніння на християн.

Ірину та Софію схопили, довго катували, після чого стратили.

Згодом за особистим наказом імператора Костянтина мощі мучениць були перенесені до Константинополя.

Іменини 18 вересня святкують Ірина, Софія, Єлизавета, Афанасій, Гліб, Давид, Захар, Максим.