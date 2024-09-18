18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

Сегодня, 18 сентября, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня мониторинга качества воды, пишет УНН.

По оценкам специалистов, около 50% жителей нашей планеты регулярно употребляют загрязненную питьевую воду. Это связано с тем, что около 70% промышленных отходов на Земле ежегодно сбрасывается именно в воду. И это при том, что лишь около 3% воды на планете является пресной, то есть пригодной для питья.

Одна из задач сегодняшнего события - обратить внимание правительств и общества на то, что во многих регионах мира водопроводы и водоочистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии или вообще отсутствуют. Из-за этого происходят вспышки инфекционных болезней, что приводит к большому количеству смертей.

Любители флоры сегодня могут присоединиться ко Дню бамбука, который был основан в Таиланде в 2009 году.

Бамбук - это растение из семейства злаковых. За сутки бамбук вырастает примерно на один метр. Предел прочности этого растения больше чем у стали. Считается, что бамбуковая роща производит на 35% больше кислорода, чем роща обычных деревьев.

Бамбук широко используют в текстильной промышленности. Сейчас его все чаще применяют при производстве бумаги, мебели, музыкальных инструментов, и даже в строительстве.

Поклонники литературы сегодня отмечают Международный день чтения электронных книг.

Прототип автоматизированного устройства для чтения в 1949 году изобрела обычная учительница испанского языка Анхела Руис Роблес. Однако, он так и не был запущен в массовое производство.

Лишь в конце ХХ века начали массово появляться разнообразные компактные устройства для чтения книг в электронном формате.

Сегодняшнее событие призвано показать преимущества электронных книг перед бумажными, в частности, большую доступность. Также этот день является напоминанием, что для распространения электронных книг не нужно вырубать тысячи гектаров деревьев для производства бумаги.

С 2020 года по инициативе Организации Объединенных Наций 18 сентября проводятся различные мероприятия по случаю Международного дня равной оплаты труда.

Его основная цель - способствовать преодолению гендерного разрыва в оплате труда.

По оценкам специалистов, в мире разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами колеблется в пределах 37%. 2020 году в Европейском Союзе валовой почасовой заработок женщин был в среднем на 13% ниже, чем у мужчин.

Еще два сегодняшних события связаны с работой и бизнесом - Всемирный день корпоративной культуры и День менеджера по персоналу.

По церковному календарю сегодня День памяти мучениц Ирины и Софии.

Женщины жили в III веке на территории современного Египта, тогда когда император Аврелиан усилил гонения на христиан.

Ирину и Софию схватили, долго пытали, после чего казнили.

Впоследствии по личному приказу императора Константина мощи мучениц были перенесены в Константинополь.

Именины 18 сентября празднуют Ирина, София, Елизавета, Афанасий, Глеб, Давид, Захар, Максим.