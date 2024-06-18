18 червня: Міжнародний день пікніка, День народження дитячого візочка

Сьогодні, 18 червня, усі любителі відпочинку на природі можуть долучитися до святкування Міжнародного дня пікніка, пише УНН.

Пікніки стали особливо популярними серед французьких аристократів у ХVІІІ столітті. Але тоді вони відбувалися у форматі світських вечірок, влаштованих вдома або в орендованому приміщенні.

При цьому, кожен гість приносив якусь страву, вино або платив певну суму. Як і на кожному світському зібранні, на пікніках цінувалося мистецтво інтелектуальної й дотепної розмови, а інколи пікнік передбачав ще й музику з танцями.

Після революції 1779 року французькі аристократи, які переїхали до Великої Британії почали популяризувати пікніки на Туманному Альбіоні, і навіть створили у 1801 році "Товариство пікніка". Там же у Великій Британії вперше почали проводити пікніки на свіжому повітрі, однак масовості це явище набуло лише на початку ХХ століття. Тоді ж у Лондоні почали продавати кошики для пікніків.

Також 18 червня можна відзначити День народження дитячого візочка. Саме 18 червня 1889 року винахідник Вільям Річардсон отримав патент на реверсивний дитячий візочок.

При цьому варто відзначити, що прототипи дитячих візочків з’явилися у Великій Британії у ХVІІІ столітті. Вони мали вигляд карети, і у них запрягали поні.

Любителі смачно поїсти сьогодні можуть відсвяткувати Міжнародний день суші та започаткований ООН День стійкої гастрономії, який присвячений збереженню кулінарних традицій народів світу.

З 2019 року 18 червня відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня боротьби із мовою ненависті.

Мета події – підвищення обізнаності суспільства про згубний вплив пропаганди, розпалювання ворожнечі, негативний вплив мови ненависті та заклик до людей протидіяти цим явищам.

Ще сьогодні можна долучитися до дня гордості аутиста.

Аутистичні розлади мозку викликають труднощі з соціалізацією, сприйняттям та поведінкою людини загалом. Але ж доведено, що аутисти більш уважні до деталей, гарно вміють любити й жити яскравим життям.

Ключова мета сьогоднішньої події - об’єднання людей з аутистичними захворюваннями, підвищення обізнаності людства щодо цих розладів, руйнування стереотипів, які існують навколо аутистів.

В Україні сьогодні відзначають День дільничного офіцера поліції.

А ще 18 червня усім дозволяється панікувати.

Міжнародний день паніки - своєрідне жартівливе свято, коли не треба себе стримувати, а, навпаки, треба випустити свої страхи і запанікувати через свої переживання.

За церковним календарем сьогодні День святого мученика Леонтія.

Чоловік служив у римській армії та поширював християнське вчення серед військових.

Коли посилилися гоніння на християн, Леонтія схопили, довго катували, а потім стратили.

Іменини 18 червня святкують Леонід, Олександр, Сергій.