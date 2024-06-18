18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

Сегодня, 18 июня, все любители отдыха на природе могут присоединиться к празднованию Международного дня пикника, пишет УНН.

Пикники стали особенно популярными среди французских аристократов в ХѴІІІ веке. Но тогда они проходили в формате светских вечеринок, устроенных дома или в арендованном помещении.

При этом каждый гость приносил какое-то блюдо, вино или платил определенную сумму. Как и на каждом светском собрании, на пикниках ценилось искусство интеллектуального и остроумного разговора, а иногда пикник включал еще и музыку с танцами.

После революции 1779 года французские аристократы, которые переехали в Великобританию начали популяризировать пикники на Туманном Альбионе, и даже создали в 1801 году "Общество пикника". Там же в Великобритании впервые начали проводить пикники на свежем воздухе, однако массовости это явление приобрело лишь в начале ХХ века. Тогда же в Лондоне начали продавать корзины для пикников.

Также 18 июня можно отметить День рождения детской коляски. Именно 18 июня 1889 года изобретатель Уильям Ричардсон получил патент на реверсивную детскую коляску.

При этом стоит отметить, что прототипы детских колясок появились в Великобритании в ХѴІІІ веке. Они имели вид кареты, и в них запрягали пони.

Любители вкусно поесть сегодня могут отпраздновать Международный день суши и основанный ООН День устойчивой гастрономии, который посвящен сохранению кулинарных традиций народов мира.

С 2019 года 18 июня проходят различные мероприятия по случаю Международного дня борьбы с языком ненависти.

Цель события - повышение осведомленности общества о пагубном влиянии пропаганды, разжигания вражды, негативное влияние языка ненависти и призыв к людям противодействовать этим явлениям.

Еще сегодня можно присоединиться ко дню гордости аутиста.

Аутистические расстройства мозга вызывают трудности с социализацией, восприятием и поведением человека в целом. А ведь доказано, что аутисты более внимательны к деталям, хорошо умеют любить и жить яркой жизнью.

Ключевая цель сегодняшнего события - объединение людей с аутистическими заболеваниями, повышение осведомленности человечества об этих расстройствах, разрушение стереотипов, которые существуют вокруг аутистов.

В Украине сегодня отмечают День участкового офицера полиции.

А еще 18 июня всем разрешается паниковать.

Международный день паники - своеобразный шуточный праздник, когда не надо себя сдерживать, а, наоборот, надо выпустить свои страхи и запаниковать из-за своих переживаний.

По церковному календарю сегодня День святого мученика Леонтия.

Мужчина служил в римской армии и распространял христианское учение среди военных.

Когда усилились гонения на христиан, Леонтия схватили, долго пытали, а затем казнили.

Именины 18 июня празднуют Леонид, Александр, Сергей.