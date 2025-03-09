14-річний підліток застрелив поліцейського в Нью-Джерсі під час перестрілки

У Нью-Джерсі чотирнадцятирічний підліток відкрив вогонь по поліцейських, унаслідок чого один офіцер загинув, а другий зазнав поранення. Про це інформує CBS News, передає УНН.

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Інцидент стався 07 березня, коли поліцейські відреагували на повідомлення про групу озброєних підлітків.

Офіцера Джозефа Аскона, який пропрацював у поліції Ньюарка п'ять років, було оголошено мертвим після того, як його доставили до університетської лікарні в Ньюарку, повідомила прокуратура округу Ессекс - йдеться у дописі CBS News.

Підозрюваного, затриманого з пораненнями після погоні, обвинувачують у вбивстві поліцейського.

За словами офіційних осіб, ще кількох людей було затримано та допитано поліцією. Їм також було пред'явлено звинувачення у замаху на вбивство та незаконне зберігання зброї.

Нагадаємо

На військово-повітряній базі Кіртленд у Нью-Мексико сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один військовий, ще один отримав поранення. Інцидент стався після переслідування за межами бази.

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