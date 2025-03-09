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14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

Киев • УНН

 • 51788 просмотра

В Нью-Джерси подросток открыл огонь по полицейским, которые реагировали на сообщение о вооруженной группе. Один офицер погиб, другой ранен, подозреваемый задержан.

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

В Нью-Джерси четырнадцатилетний подросток открыл огонь по полицейским, в результате чего один офицер погиб, а второй получил ранения. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел 7 марта, когда полицейские отреагировали на сообщение о группе вооруженных подростков.

Офицера Джозефа Аскона, который проработал в полиции Ньюарка пять лет, объявили мертвым после того, как его доставили в университетскую больницу в Ньюарке, сообщила прокуратура округа Эссекс.

- говорится в сообщении CBS News.

Подозреваемого, задержанного с ранениями после погони, обвиняют в убийстве полицейского.

По словам официальных лиц, еще несколько человек были задержаны и допрошены полицией. Им также были предъявлены обвинения в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Напоминаем

На военно-воздушной базе Киртленд в Нью-Мексико произошла стрельба, в результате которой погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Инцидент произошел после преследования за пределами базы.

В Новой Зеландии впервые погибла женщина-полицейская во время нападения на патруль02.01.25, 05:39 • 30001 просмотр

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