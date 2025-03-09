14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки
Киев • УНН
В Нью-Джерси подросток открыл огонь по полицейским, которые реагировали на сообщение о вооруженной группе. Один офицер погиб, другой ранен, подозреваемый задержан.
В Нью-Джерси четырнадцатилетний подросток открыл огонь по полицейским, в результате чего один офицер погиб, а второй получил ранения. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел 7 марта, когда полицейские отреагировали на сообщение о группе вооруженных подростков.
Офицера Джозефа Аскона, который проработал в полиции Ньюарка пять лет, объявили мертвым после того, как его доставили в университетскую больницу в Ньюарке, сообщила прокуратура округа Эссекс.
Подозреваемого, задержанного с ранениями после погони, обвиняют в убийстве полицейского.
По словам официальных лиц, еще несколько человек были задержаны и допрошены полицией. Им также были предъявлены обвинения в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.
Напоминаем
На военно-воздушной базе Киртленд в Нью-Мексико произошла стрельба, в результате которой погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Инцидент произошел после преследования за пределами базы.
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