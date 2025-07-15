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110 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Новопавлівському напрямках

Київ • УНН

 • 2018 перегляди

З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони відбили 28 атак на Покровському напрямку та 14 на Новопавлівському.

110 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Новопавлівському напрямках

З початку цієї доби відбулося 110 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 127 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Строївка. Одне бойове зіткнення продовжується до цього часу.

На Куп'янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі населених пунктів Степова Новоселівка та Піщане. Загалом з початку доби на даному напрямку відбулося три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісімнадцять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п'ять атак противника в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок, ще одне бойове зіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім штурмових дій поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили двадцять вісім атак противника, один бій триває досі.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка та у бік населеного пункту Новохатське. Сили оборони успішно відбили 14 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На Оріхівському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.

На решті напрямків - без особливих змін, резюмували у Генштабі.

Понад 1200 окупантів, 6 ББМ і танки: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати рф15.07.25, 08:11 • 4754 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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