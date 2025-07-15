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110 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Новопавловском направлениях

Киев • УНН

 • 1568 просмотра

С начала суток произошло 110 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском и Новопавловском направлениях. Силы обороны отбили 28 атак на Покровском направлении и 14 на Новопавловском.

110 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Новопавловском направлениях

С начала этих суток произошло 110 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также совершил 127 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Стройовка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Степовая Новоселовка и Песчаное. Всего с начала суток на данном направлении произошло три боевых столкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемнадцать атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголового и Серебрянки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили пять атак противника в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении враг совершил семь штурмовых действий вблизи Дылеевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономичное, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Зверово, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили двадцать восемь атак противника, один бой продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малеевка, Шевченко, Новоселка и в сторону населенного пункта Новохатское. Силы обороны успешно отбили 14 вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забыч.

На остальных направлениях - без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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